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疑不滿施政 男子到法務部丟汽油彈遭制伏

發稿時間：2018/05/31 15:13

最新更新：2018/05/31 15:48

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一名男子疑似不滿法務部長邱太三的施政成績等情況，31日下午到法務部一樓櫃台丟擲裝有汽油的玻璃瓶；該名男子還想拿打火機點燃地上汽油，但遭保全機警制止，沒有釀成嚴重傷害。 中央社記者王揚宇攝 107年5月31日一名男子疑似不滿法務部長邱太三的施政成績等情況，31日下午到法務部一樓櫃台丟擲裝有汽油的玻璃瓶；該名男子還想拿打火機點燃地上汽油，但遭保全機警制止，沒有釀成嚴重傷害。 中央社記者王揚宇攝 107年5月31日

（中央社記者王揚宇台北31日電）一名男子疑不滿法務部長邱太三的施政成績，今天下午2時20分左右到法務部一樓櫃台丟擲汽油彈，還拿起打火機要點燃地上汽油，遭到保全制伏；該男目前被帶到轄區派出所詢問。

這名男子在下午2時20分左右，走向法務部櫃台，表明他不滿法務部長邱太三的施政成績，他先用打火機點燃隨身攜帶的紙袋，丟向櫃檯後不久便熄滅，接著又把裝著汽油的玻璃瓶砸向櫃檯，在地上滿是汽油的情況下，要拿起打火機要點燃時，幸好被保全人員即時制止。

現場人員指出，該名男子疑似不滿邱太三施政成績，才丟擲汽油彈，而他的真實身分、犯案動機仍待釐清，轄區派出所獲報後也派員將人逮捕，帶回派出所問訊中。（編輯：施燕飛）1070531

一名男子疑不滿法務部長邱太三的施政成績，31日下午在法務部一樓櫃台丟擲裝有汽油的玻璃瓶，還拿起打火機要點燃地上汽油，所幸保全人員即時制止，男子目前被帶到轄區派出所問訊。圖為法務部一樓大廳。中央社記者王揚宇攝　107年5月31日一名男子疑不滿法務部長邱太三的施政成績，31日下午在法務部一樓櫃台丟擲裝有汽油的玻璃瓶，還拿起打火機要點燃地上汽油，所幸保全人員即時制止，男子目前被帶到轄區派出所問訊。圖為法務部一樓大廳。中央社記者王揚宇攝　107年5月31日
一名男子疑因不滿法務部長邱太三施政，31日下午到法務部一樓櫃台丟擲汽油彈，還拿起打火機要點燃地上汽油，隨即遭保全制伏，目前由警方帶回訊問中。圖為法務部工作人員用報紙等清理現場。 中央社記者王揚宇攝 107年5月31日一名男子疑因不滿法務部長邱太三施政，31日下午到法務部一樓櫃台丟擲汽油彈，還拿起打火機要點燃地上汽油，隨即遭保全制伏，目前由警方帶回訊問中。圖為法務部工作人員用報紙等清理現場。 中央社記者王揚宇攝 107年5月31日

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