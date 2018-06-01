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美參議員帕度訪台 外交部：強化了解台美議題

發稿時間：2018/06/01 10:04

最新更新：2018/06/01 10:30

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外交部發布新聞稿表示，美國聯邦參議員帕度（圖）與幕僚訪台期間，將拜會政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就經貿合作、區域安全與兩岸情勢等議題交換意見。（圖取自David Perdue臉書粉絲專頁www.facebook.com/perduesenate）外交部發布新聞稿表示，美國聯邦參議員帕度（圖）與幕僚訪台期間，將拜會政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就經貿合作、區域安全與兩岸情勢等議題交換意見。（圖取自David Perdue臉書粉絲專頁www.facebook.com/perduesenate）

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）外交部表示，美國聯邦參議員帕度（David Perdue）今天首度以聯邦參議員身分訪台，將拜會政府高層，就區域安全、兩岸情勢等議題交換意見，有助強化美國國會對台美議題的了解。

外交部發布新聞稿表示，帕度與幕僚訪台期間，將拜會政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就經貿合作、區域安全與兩岸情勢等議題交換意見。外交部對帕度等人訪台，「表達誠摯歡迎」。

外交部說，帕度為美國聯邦參議院軍事委員會成員，長期關注台美安全合作議題，立場友台，近期曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。

外交部說，帕度堅定支持台灣國際參與，曾於西元2015年連署支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織（Interpol）的法案，並於2017年5月連署參議院致時任美國衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，感謝帕度的友台情誼及堅定支持台美關係，相信這次訪問有助強化美國國會了解與重視台美間各項議題。

美國在台協會（AIT）也發布新聞稿表示，帕度率領的代表團將與台灣資深官員會面，討論美台雙方共同關切的議題。帕度是參議院軍事委員會、預算委員會，及農業、營養和林業委員會成員。

知情官員昨天表示，帕度特地變更亞洲訪問行程，訪問台灣，以行動力挺台灣；帕度將晉見總統蔡英文、拜會吳釗燮等，針對台美關係、國際情勢交換意見。

在中國打壓台灣加劇之際，美國國會議員挺台聲浪與行動不間斷。外交部表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，5月26日、27日訪台，並將台灣列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台方式，表達堅定支持立場。（編輯：李明宗）1070601

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