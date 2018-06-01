林口選手村社會宅高品質低租金 4房不超過2萬元

林口世大運選手村社會住宅1日起公告出租2500戶，房型有1到4房，申請對象分為6大類，將於7月2日起受理申請。中央社記者張皓安攝 107年6月1日

（中央社記者劉麗榮新北市1日電）林口世大運選手村轉作社會住宅，2500戶今天正式對外招租，內政部長葉俊榮說，最大特色是高品質、低租金。優先戶租金64折，一般戶8折，最高租金不超過新台幣2萬元。



世大運選手村社會住宅提供3408戶住宅單元及82戶商店設施，除部分用作國際青年創業聚落、做公益、教育使用外，其餘2500戶全部對外出租，成為有史以來出租戶數最多的社會住宅。



內政部上午在林口社會宅舉行記者會，葉俊榮和世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹共同張貼招租公告。



葉俊榮說，林口社會宅的特色是高品質、低租金，還有「4多」，多戶數、多房型、多申請類型和多內涵。房型有1到4房，希望協助小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等多元居住及生活需求。



內政部表示，一房的有396戶、兩房726戶、3房1057戶及4房321戶，租金含管理費依申請者身分、房型及坪數而有不同。



申請對象分為優先戶、睦鄰戶、原住民戶、新婚或育幼戶、警消戶及一般戶6大類，其中30%、750戶提供給優先戶，優先戶包括懷有第3胎及經濟或社會弱勢者；48%、1200戶提供給一般戶。優先戶採評點制，依評定點數排定選屋順序，其他身分仍採抽籤制。



此外，內政部保留5%、125戶的睦鄰戶，供設籍於林口區滿6個月以上在地居民申租；7%、175戶提供新婚2年內或育有學齡前幼兒（6歲以下含胎兒）；5%、125戶提供給一般原住民戶；另保留5%、125戶給基層警消人員，讓調至外地離鄉背景的警消人員有更合適的住所。





林口世大運選手村轉作社會住宅，2500戶1日對外招租，申請對象分為優先戶、睦鄰戶、原住民戶、新婚或育幼戶、警消戶及一般戶6大類，其中30%、750戶提供給優先戶，優先戶包括懷有第3胎及經濟或社會弱勢者；48%、1200戶提供給一般戶。優先戶採評點制，依評定點數排定選屋順序，其他身分仍採抽籤制。中央社製表 107年6月1日

內政部指出，這次出租房型以3房的戶數最多，主要鼓勵年輕父母生育，也鼓勵三代同堂。3房、4房型也開放一般戶及現職警消人員戶，得以共住方式提出申請，不須有親屬關係，每位共住者需個別進行身分資格審查，提供租戶多元選擇，共住是社會住宅的一大特色。



根據規劃，一房的室內坪數加陽台約13到17坪，兩房18到26坪，3房31到36坪，4房35到40坪。優先戶的租金落在新台幣5500元至一萬6600元，約市價64折以下；一般戶落在6500元至2萬元，約市價8折以下。



內政部官員指出，優先戶租金平均一坪307元，一般戶是367元，而林口區的行情大概一坪是600元，租金可說相當優惠，且是全新住宅。一般戶最低可以6500元租到，坪數最大的4房，最貴不超過2萬元。附近的上班族、學生詢問度很高。



林口社會宅的申請條件包括年滿20歲、在新北市設籍，或未在新北市設籍，但在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學、就業。一房型限一口以上，2房型限2口以上，以此類推，申請時本人或配偶已懷孕者，胎兒可視為一口。此外，家庭成員均無位於新北市、台北市、基隆市或桃園市的自有住宅、家庭年收入在新北市50%分位點以下（118萬元以下）且平均每人每月5萬348元以下。



林口社會住宅由中央出資，委由台北市政府興建，並於完工後先借給台北市政府作為選手村住宿。賽會結束後，選手村轉為社會住宅。（編輯：蘇志宗）1070601





影片來源：中央社

內政部長葉俊榮（前）1日出席林口世大運社會住宅出租記者會，葉俊榮化身一日房仲，為媒體導覽住宅內部空間配置。中央社記者張皓安攝 107年6月1日

內政部長葉俊榮1日出席林口世大運社會住宅出租記者會，葉俊榮化身一日房仲，為媒體導覽住宅空間。中央社記者張皓安攝 107年6月1日