(中央社奧克蘭31日綜合外電報導)美國職籃NBA總冠軍賽首戰,主場金州勇士在延長賽以124比114擊敗克里夫蘭騎士,7戰4勝制系列賽取得1比0領先。



騎士「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)全場攻下51分,率隊把勇士逼進延長賽,但後繼無力,在延長賽讓勇士拉開比數。勇士柯瑞(Stephen Curry)全場攻下29分。





LBJ scoops it high off the glass!



40 PTS, 8 AST, 5 REB for The King on #NBAonABC #WhateverItTakes 92 | #DubNation 94 pic.twitter.com/A6HIk1TIh9