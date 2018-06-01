美參議員來訪挺台 梅健華稱台灣是好夥伴

美國聯邦參議員帕度（共和黨，喬治亞州）今天到台灣訪問，我有幸能和他會面，並和他分享台灣這個好地方、好夥伴的各項優點。帕度參議員過去從商的時候就經常來台灣，因此對亞洲非常了解。感謝他對美台關係的支持，以及在參議院的貢獻！ --- 梅健華...