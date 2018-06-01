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美參議員來訪挺台 梅健華稱台灣是好夥伴

發稿時間：2018/06/01 20:13

最新更新：2018/06/01 20:34

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美國聯邦參議員帕度（左）臨時更改亞洲行程，1日訪問台灣。美國在台協會處長梅健華（右）表示，感謝帕度對美台關係的支持。（圖取自AIT臉書www.facebook.com）美國聯邦參議員帕度（左）臨時更改亞洲行程，1日訪問台灣。美國在台協會處長梅健華（右）表示，感謝帕度對美台關係的支持。（圖取自AIT臉書www.facebook.com）

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國聯邦參議員帕度（David Perdue）臨時更改亞洲行程，今天訪問台灣。美國在台協會處長梅健華表示，感謝帕度對美台關係的支持，他也向帕度分享台灣這個好夥伴的優點。

帕度為表示對台支持，臨時新增訪台行程。今天早上抵台後，即前往總統府晉見總統蔡英文，中午接受外交部長吳釗燮款宴後，隨後飛往東南亞進行訪問。

吳釗燮在外交部推特發布與帕度的合照，並推文表示，感謝帕度在台灣國際處境艱難之際，來台訪問與表達對台灣的支持；「我們珍惜這份友誼」。



同時，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）也在AIT臉書上發文表示，歡迎帕度到台灣訪問；與帕度見面時，他也分享「台灣這個好地方、好夥伴的各項優點」。

梅健華說，帕度過去從商時就經常來台灣，因此對亞洲非常了解；感謝帕度對美台關係的支持。

AIT今天稍早發布新聞稿表示，這是帕度首次以美國參議員身分訪台。

外交部也發布新聞稿指出，帕度為美國聯邦參議院軍事委員會成員，長期關注台美安全合作議題，立場友台，近期曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。帕度也堅定支持台灣國際參與。

在中國打壓台灣加劇之際，美國國會議員挺台聲浪與行動不間斷。繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台支持後，帕度也臨時更改行程訪台。（編輯：林興盟）1070601

總統蔡英文（前右）1日在總統府接見美國聯邦參議員帕度（David Perdue）（左）等一行，歡迎他們來台訪問。左2為外交部長吳釗燮。中央社記者裴禛攝 107年6月1日總統蔡英文（前右）1日在總統府接見美國聯邦參議員帕度（David Perdue）（左）等一行，歡迎他們來台訪問。左2為外交部長吳釗燮。中央社記者裴禛攝 107年6月1日
總統蔡英文（右2）1日在總統府接見美國聯邦參議員帕度（David Perdue）（右）、美國在台協會（AIT）處長梅健華（左2）等一行，就台美關係、國際情勢交換意見。中央社記者裴禛攝 107年6月1日總統蔡英文（右2）1日在總統府接見美國聯邦參議員帕度（David Perdue）（右）、美國在台協會（AIT）處長梅健華（左2）等一行，就台美關係、國際情勢交換意見。中央社記者裴禛攝 107年6月1日

美國聯邦參議員帕度（共和黨，喬治亞州）今天到台灣訪問，我有幸能和他會面，並和他分享台灣這個好地方、好夥伴的各項優點。帕度參議員過去從商的時候就經常來台灣，因此對亞洲非常了解。感謝他對美台關係的支持，以及在參議院的貢獻！ --- 梅健華...

美國在台協會 AIT 發佈於 2018年6月1日



延伸閱讀》見美參議員 總統：愈來愈多好友為台灣打氣

延伸閱讀》美參議員帕度訪台 外交部：強化了解台美議題

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