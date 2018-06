美參議員來訪挺台 梅健華稱台灣是好夥伴

(中央社記者侯姿瑩台北1日電)美國聯邦參議員帕度(David Perdue)臨時更改亞洲行程,今天訪問台灣。美國在台協會處長梅健華表示,感謝帕度對美台關係的支持,他也向帕度分享台灣這個好夥伴的優點。



帕度為表示對台支持,臨時新增訪台行程。今天早上抵台後,即前往總統府晉見總統蔡英文,中午接受外交部長吳釗燮款宴後,隨後飛往東南亞進行訪問。



吳釗燮在外交部推特發布與帕度的合照,並推文表示,感謝帕度在台灣國際處境艱難之際,來台訪問與表達對台灣的支持;「我們珍惜這份友誼」。





Thank you @sendavidperdue for coming to see us & showing support at a difficult time for #Taiwan's international space. We cherish your friendship. JW pic.twitter.com/yRfES8g1PV