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陳彥博不丹奪冠 腳跟破皮用腳尖跑完全程

發稿時間：2018/06/01 22:42

最新更新：2018/06/01 23:42

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挑戰不丹高山6天5夜、全程200公里賽事的台灣超馬好手陳彥博，歷經連日征戰讓腳跟起水泡、破皮，在幾乎用腳尖跑完比賽後，成功拿下冠軍。（圖取自陳彥博臉書facebook.com/tommychen0610）挑戰不丹高山6天5夜、全程200公里賽事的台灣超馬好手陳彥博，歷經連日征戰讓腳跟起水泡、破皮，在幾乎用腳尖跑完比賽後，成功拿下冠軍。（圖取自陳彥博臉書facebook.com/tommychen0610）

（中央社記者李晉緯台北1日電）挑戰不丹高山6天5夜、全程200公里賽事的台灣超馬好手陳彥博，歷經連日征戰讓腳跟起水泡、破皮，但他今天透過經紀公司告訴中央社記者，在幾乎用踮腳尖的方式跑完比賽後，成功拿下冠軍。

陳彥博於2017年在義大利進行的賽事結束後，因為賽程中艱困的環境與激烈的比賽，造成左腳膝蓋韌帶撕裂傷，經過半年治療和復健，終於在幾個月前完全治癒，回到正常訓練的軌道上，開始不間斷的高強度訓練。

這次陳彥博前往高海拔的不丹高山，挑戰6天5夜、全程200公里的賽事，從陳彥博日前在臉書的發文可以看到，歷經多日賽事，他的腳後跟因為起了超大水泡，而出現破皮流血的狀況。

陳彥博的身體狀況讓人擔憂，所幸他在通訊不佳的不丹完成比賽後，晚間簡短向經紀公司回報他的狀況，並宣布他拿下冠軍的喜訊。

根據陳彥博的經紀公司轉述，陳彥博因為腳跟起水泡、破皮，身體狀況其實不好，一度想要放棄比賽，但是抱著「拚拚看」的想法及堅強的意志力撐了過來，以幾乎踮腳尖跑的方式完成剩餘的比賽，最後拿下冠軍。

這次賽事的賽道在喜馬拉雅山山區的山谷間，選手必須自行背負食物、急救用品及各式裝備，沿途獨自尋找大會標記的路線前進，尤其賽道的森林比例極高，隱藏著迷路的高度風險。

而且由於賽道海拔最低1200公尺、最高3600公尺，選手在高海拔山區比賽，必須注意身體在稀薄空氣下的適應力和血氧承載能力，以免身陷危險。

陳彥博的經紀公司表示，因為不丹當地收訊不佳，加上陳彥博必須隨即接受當地醫生治療，所以記載他比賽詳細過程的照片、影片等資料，必須待陳彥博完成治療，並於收訊良好的情況下才能續傳，經紀公司在收到相關消息後，會盡快對外公布。（編輯：唐聲揚）1070601

陳彥博因為腳跟起水泡、破皮，身體狀況其實不好，一度想要放棄比賽，但是抱著「拚拚看」的想法及堅強的意志力撐了過來，最後拿下冠軍。（圖取自陳彥博臉書facebook.com/tommychen0610）陳彥博因為腳跟起水泡、破皮，身體狀況其實不好，一度想要放棄比賽，但是抱著「拚拚看」的想法及堅強的意志力撐了過來，最後拿下冠軍。（圖取自陳彥博臉書facebook.com/tommychen0610）
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