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股匯雙漲 新台幣勁升1.16角收29.864元

發稿時間：2018/06/01 16:10

最新更新：2018/06/01 16:57

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新台幣兌美元1日收29.864元，勁升1.16角。（中央社檔案照片）新台幣兌美元1日收29.864元，勁升1.16角。（中央社檔案照片）

（中央社台北1日電）台北股、匯市今天齊揚，台股上漲74.12點，重新站上10900點之上，新台幣兌美元收盤收29.864元，勁升1.16角，成交金額9.9億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.980元，最高29.820元、最低29.980元。1070601

新台幣強漲1.16角 創半個月新高

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）外資持續認錯回補，推升新台幣兌美元今天開高走高，終場收29.864元，勁揚1.16角，創5月16日以來新高，兩大匯市成交金額為14.71億美元。

新台幣兌美元匯率今天以平盤價29.98元開出後，在外資持續匯入帶動下，新台幣隨即升逾1角，同時，台股今天在三大法人買盤同步歸隊下，加權指數順利上攻突破10900點，11000點大關近在咫尺。

而新台幣匯率本週受到歐洲地區政治風險、美中貿易戰隱憂等不確定因素接連襲擊下，一度貶破30元大關，之後在外資認錯回補、出口商月底拋匯等推升下，新台幣匯率迅速翻揚，累計週線升值8.1分，幾乎快回到本波起跌點。

外匯交易員表示，美國對進口鋼鋁課徵高關稅利空鈍化，另一方面，義大利政局危機總算在最後關頭驚險收場，激勵歐元開始轉強，美元指數則漲多暫歇，人民幣、韓元等亞幣盤中連袂揚升。

交易員指出，月底剛過，出口商拋匯明顯減少，新台幣今天勁揚主要受到外資匯入帶動。

匯銀人士表示，全球不確定性先暫告一段落，若掀起貿易戰，將有利美元走強，尤其，美國今天將公布重要經濟數據非農就業，若數據優於預期，顯示美國經濟成長仍強勁，加深聯準會（Fed）6月升息的預期，將為美元強勁走勢鋪好道路。

台北外匯市場今天新台幣兌美元匯率開盤價為29.980元，最高29.820元、最低29.980元，終場收29.864元，勁升1.16角。（編輯：趙蔚蘭）1070601

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