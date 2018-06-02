歐盟大反撲 美國牛仔褲洗碗槽恐全被加關稅

美國對歐洲聯盟出口的鋼鋁加徵關稅，歐盟計劃展開反擊，包括對美國出口的連串產品提高關稅。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）美國對歐洲聯盟出口的鋼鋁加徵關稅，歐盟計劃展開反擊。相關作法包括對美國出口的連串產品提高關稅，從牛仔褲、稻米，到洗碗槽，不一而足。
路透社報導，歐盟向位在日內瓦的世界貿易組織（WTO）提出密密麻麻的8頁文件，規劃加徵25%關稅，當中有一部分是瞄準要傷害美國總統川普若干盟友的選區而來。
譬如排氣量800cc以上的摩托車及波本威士忌。前者是針對在共和黨籍美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）家鄉製造的哈雷機車（Harley-Davidson），後者則是針對聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的肯塔基州選民。
當中顯然有一系列各式各樣的鋼鋁製品。部分明確目標則耐人尋味，譬如獨木舟、腰豆、嚼菸和鼻菸等。就連撲克牌也中箭，但僅加徵10%關稅。
歐盟領袖堅稱，不希望與川普爆發「貿易戰」，但決心捍衛自身利益，對抗他們所稱非法的美國關稅，並準備好瞄準「不鏽鋼製的水槽和洗臉盆」開刀。（譯者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）1070601
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