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孫安佐案4日審前會議 本人預定出庭

發稿時間：2018/06/02 07:18

最新更新：2018/06/02 07:34

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孫安佐（左）被控恐嚇攻擊校園，4日將舉行審前會議，法院1日表示，孫安佐屆時應出庭。（中央社檔案照片）孫安佐（左）被控恐嚇攻擊校園，4日將舉行審前會議，法院1日表示，孫安佐屆時應出庭。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，4日將舉行審前會議，院方今天表示，孫安佐屆時應出庭。這將是他4月25日在賓州地方法院出庭應訊後，再次現身法庭。

孫安佐案4月底移交賓州德拉瓦郡中級民刑法院，原訂5月23日正式提審（formal arraignment），但孫安佐由辯護律師出面放棄這項程序，當天未出庭。

法院公關主任李森（Donna Reason）今天接受中央社記者電話訪問時說，本案下個程序為審前會議（pretrial conference），預定6月4日下午2時舉行，孫安佐「應該會出庭」，律師和檢察官也會到庭，與法官一同討論。

審前會議是指法院正式開庭審理案件前，與控辯雙方共同召開會議，解決案件相關問題，包括簡化爭點、修改訴狀、限定專家證人數量等，是為案件正式審理作準備的訴訟程序。

李森表示，審前會議沒有時間限制，一般而言，至少30分鐘。若被告認罪且法官接受，可能很快結束；若控辯雙方有爭點需要解決，時間可能拉長。如果檢方提出認罪條件，被告與法官都接受，當天有可能結案，但法官也可能決定擇期宣判。

孫安佐上次出庭，在警局車庫被媒體短暫拍到畫面，但德拉瓦郡中級民刑法院設有地下車庫，移送孫安佐的車輛可直接駛入，加上法庭內不得攜帶手機、攝影器材等電子設備，媒體記者雖能在法庭旁聽審前會議，但可能無法拍下孫安佐的畫面。

孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。

孫安佐4月25日在地方法院出庭應訊，在律師建議下拋棄預審程序，希望換取檢方撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名。（編輯：陳俊碩）1070602

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