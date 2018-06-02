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視察台南水情 賴揆：四策略調度全台水資源

發稿時間：2018/06/02 14:18

最新更新：2018/06/02 14:29

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台南水情不佳，行政院長賴清德（前左） 2日視察南化水庫。中央社記者張榮祥台南攝 107年6月2日台南水情不佳，行政院長賴清德（前左） 2日視察南化水庫。中央社記者張榮祥台南攝 107年6月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）行政院長賴清德今天表示，政府有責任調度全台水資源，透過「開源、節流、調度、備援」四策略，預計至民國120年可增加19億噸的水，滿足民生、農業灌溉及產業發展用水需求。

賴清德今天視察台南水情暨南化水庫水利設施。他表示，視察有三個目的：第一，6月6日水利節即將到來，祝賀全台水利人佳節快樂。第二，台南市的水資源在農業一期稻作灌溉完畢後，還有兩個月的水量可用於民生與產業，因此希望安定民心，台南市民不要恐慌，也不要儲水，以免造成統一調度困難。第三，籲請民眾珍惜水資源，建立長久的生活習慣。

賴清德說，台南市從去年8月1日開始，單日雨量未超過80毫米的日子已306天，但仍能供應之後兩個月的民生與產業用水，主要是因採取「開源、節流、調度、備援」4原則，且編列預算持續推動。

以台南市而言，在「開源」方面，曾文水庫加高3公尺，使水庫庫容量增加5500萬噸，並進行清淤排砂等工作。南化水庫部分，正在進行的排砂隧道是非常重要的工程，期勉務必如期如質完工。其他「開源」措施包括永康及仁德水資源處理廠的再生水，目前也在研究安平水資源中心的再生水等。

「節流」部分，嘉南農田水利會有全國最好的掌水工管控引水灌溉，每年可省下一座南化水庫的水量（約9000萬噸），未來在智慧化後，還可增加一成的節水量。另外，中央也會請自來水公司協助，在120年將自來水漏水率下降到10%。另也會鼓勵並協助將用水大戶的水資源回收率，由現在的70%提高到80%，讓水的使用更有效率。

「調度」方面，賴清德提到台南市調度水資源，主要是與高雄合作，南化水庫來自高雄高屏溪甲仙堰的原水每天約有10萬到20萬噸、清水約3萬到5萬噸，明年底清水會增加到20萬噸。加上曾文水庫庫容加高後，每天可多供給台南市約15萬噸水量，因此明年底，台南市每日供水量約將增加30萬噸，由現在90餘萬噸變成120萬噸。

隨後賴清德視察嘉南大圳南北幹渠分水工時，感謝嘉南農田水利會幹部以及1000多名掌水工辛勞，使台南市的農田灌溉、民生及產業用水等供應良好，台南市在欠缺雨水的情形下，去年二期稻作同樣供應灌溉，今年一期稻作也能供應灌溉，都是大家打拚結果，非常了不起。

有關嘉南農田水利會反映有關水路、灌溉渠道等問題，賴清德指示農委會研議，且台南市外其他地區的農田水利會也須進行調查，研議解決措施，讓每一分水都作最好的運用。

賴清德也說明政府照顧農民的四項政策：第一，以「農民職業災害保險」，保障遭遇職業災害農民及其家屬生活。第二，農保資格「人、地脫鉤」模式，只要是實際耕作者，即使沒有土地，皆可申請參加農保。

第三，推動「農作物天然災害保險」，降低農民因農作物遭受天然災害侵襲所產生的損失。第四，推動「對地綠色環境給付計畫」，讓種植雜糧作物、有機或友善環境栽培等農民皆可受益，一方面可省水，也可減少農民辛苦，並促進雜糧耕作，農民總收成也增加。（編輯：陳政偉/孫承武）1070602

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