總統府：總統出訪行程 若有確定就會說明

2日傳出總統蔡英文8月將出訪巴拉圭，對此，總統府發言人林鶴明說，目前總統、副總統並沒有出訪規劃。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北2日電）今天傳出總統蔡英文8月將出訪巴拉圭，對此，總統府發言人林鶴明說，目前總統、副總統並沒有出訪規劃，正副總統國際訪問行程，只要有確定的規劃，就會對外說明。



蘋果日報報導，為力抗中國打壓，並提振外交士氣，雖然巴國尚未正式遞交就職典禮邀請函，政府相關單位已著手規劃總統出訪巴國行程，預料蔡總統也將訪問拉美其他邦交國，出訪期間將過境美國。



對此，總統府發言人林鶴明說，目前總統、副總統並沒有出訪的規劃。有關總統與副總統的國際訪問行程，只要有確定的規劃，就會對外說明，無需多為臆測。



外交部發言人李憲章表示，目前並無任何訊息，若有相關出訪行程，將由府方於適當時間統一對外說明。



巴拉圭4月22日舉行大選，由執政的國家共和聯盟黨（紅黨）前參議員阿布鐸（Mario Abdo Benitez）當選新任總統。



外交部常務次長劉德立5月5日至9日訪問巴拉圭，代表政府向阿布鐸表達祝賀之意，也表達希望與巴國新政府在現有良好基礎上，繼續維持雙邊良好關係。劉德立曾表示，當時，阿布鐸請他轉交一封信給蔡總統，邀請蔡總統參加8月中旬巴國總統就職典禮。（編輯：陳永昌）1070602