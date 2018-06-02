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美鋼鋁重稅引眾怒 歐盟加入各國反制

發稿時間：2018/06/02 18:42

最新更新：2018/06/02 19:21

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（中央社惠斯勒1日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天向美國的懲罰性鋼鋁關稅展開首次反擊，同時美國財政部長梅努欽出席加拿大的七大工業國集團（G7）財政部長會議，他面對各大貿易夥伴國財長的不滿與怒氣。

在此同時，美國總統川普（Donald Trump）倡言廢除24年之久的北美自由貿易協定（NAFTA），贊成分別與加拿大、墨西哥簽署雙邊貿易協定。

在川普多方貿易攻勢的另一面，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）抵達北京，繼續與中國官員進行棘手的貿易談判。川普誓言要對價值500億美元的中國進口商品加徵25%關稅。

法新社報導，針對美國課徵鋼鋁重稅，歐盟和加拿大向世界貿易組織（WTO）提出申訴，歐盟、加拿大和墨西哥也威脅採取嚴厲報復性關稅反制。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大軍隊和美軍在第二次世界大戰、阿富汗及其他地方並肩作戰，美國竟說課徵鋼鋁關稅是基於國安考量，他對此感到傻眼。

英國首相梅伊（Theresa May）則說自己「深感失望」，並重申英國和歐盟應該「永久豁免」於「不公平的」鋼鋁關稅。

在加拿大舉行的G7財政部長及央行行長會議，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）面臨各國財長的嚴厲回應，他們指責川普危害世界經濟，川普的措施將被證明只會造成相關各造的失業問題。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070602

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