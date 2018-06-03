G7財長會議閉幕 未化解美關稅引發對立

美國親密盟邦的財長2日對川普政府祭出鋼鋁關稅表達強烈不滿，七大工業國集團財長及央行總裁3天會議於未能化解對立下閉幕。（圖取自美國財政部長梅努欽推特網頁twitter.com/stevenmnuchin1）