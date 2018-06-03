感情糾紛殺錯人 陸戰隊士兵賓士車乘客枉死

屏東潮州鎮延平路2日凌晨發生海軍陸戰隊何姓士兵出加油站被攔車槍擊死亡案件。圖為何姓士兵駕駛的車。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東潮州延平路2日凌晨在距離不到300公尺的2個加油站，先是發生機車族群毆賓士車乘客導致一人死亡；2個小時內，陸戰隊何姓士兵被群車包抄開槍身亡，2案竟因同一感情糾紛殺錯人。



警方從昨天下午4時後陸續帶回相關涉案人至今天凌晨共帶回20多人訊問，少數自行到案。



潮州警分局長李忠華今天表示，全案因鄞姓男子不滿與李姓女友分手，將她毆傷，李女的許姓女性朋友得知，上臉書罵鄞男，被回嗆，引發許女男友王男不滿，雙方在臉書嗆輸贏，相約2日凌晨談判。



李忠華指出，王男找來黃姓等友人助陣，不料黃男坐著朋友開的賓士車前往延平路中油加油站，要談判的王男還沒到，鄞男所找的20多名機車族以棍棒圍毆賓士車內的3人，造成3人受傷，其中，黃男傷重送醫，昨晚傳出不治。



警方調查，王男這方不滿，再約談判，找來10多輛車，大約凌晨3時在延平路另一加油站看到何姓陸戰隊士兵開車加油，誤認為是鄞男的車，攔下何男攻擊，並由洪姓嫌犯開槍射擊，導致何姓士兵死亡。（編輯：陳清芳）1070603



