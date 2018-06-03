/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

許淑淨要退休 教練蔡溫義：比計畫提前兩年

發稿時間：2018/06/03 12:12

最新更新：2018/06/03 12:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣女子舉重名將許淑淨（左）3日宣布引退，指導她11年的教練蔡溫義受訪時說：「這比我們原本的計畫提前了2年。」（中央社檔案照片）台灣女子舉重名將許淑淨（左）3日宣布引退，指導她11年的教練蔡溫義受訪時說：「這比我們原本的計畫提前了2年。」（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣女子舉重名將許淑淨，今在臉書上發表退休聲明，並表明不會參加今年雅加達亞運，指導她11年的教練蔡溫義，受訪時心情沉重，他說：「這比我們原本的計畫提前了2年。」

許淑淨先後在2012倫敦奧運與2016里約奧運拿下女子53公斤量級金牌，也是台灣運動史上，首位奧運雙金后，今年她也是雅加達亞運女子53公斤級金牌候選人，可惜她因傷勢恢復不如預期，不僅退出亞運，也直接宣布退休。

其實許淑淨退休主因，是去年底赴美參加世界舉重錦標賽，當時她右手受傷，返台後確認有2條韌帶斷裂，經多名醫師綜合評估，最後決定動刀治療，不過手術的代價是預需一年復健期。

zoom in 里約奧運舉重金牌女將許淑淨2017年參加世界舉重錦標賽時，手肘受傷。（中央社檔案照片）里約奧運舉重金牌女將許淑淨2017年參加世界舉重錦標賽時，手肘受傷。（中央社檔案照片）

許淑淨術後雖積極復健，礙於傷勢嚴重，導致復原進度不如預期，她曾受訪時透露：「我右手韌帶斷掉後，覺得支撐槓鈴的力量差了很多，翻鈴時總會有點提心吊膽，也不像過去這麼有信心。」

在許淑淨的退休聲明中提到，她原預計要出席今年亞運與2020東京奧運，希望替台灣爭取更多榮耀，蔡溫義承認，師徒倆本打算攜手征戰到2020東京奧運，「沒辦法，就算無奈，我也只能尊重她的決定」。

蔡溫義坦言，其實許淑淨直到最後一刻，都還在為了亞運而努力，昨天舉重協會召開選訓會議，是他向委員提出，以許淑淨目前的狀況，亞運恐怕來不及參賽。

許淑淨從亞運培訓隊退出後，她缺席的名額，將由6月24日亞運舉重總決選遞補，只要有其他量級選手達到亞運參賽標準，就可取得亞運參賽門票，依照規定，亞運女子舉重隊最多可有7人參賽。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070603

延伸閱讀》奧運舉重金牌女將許淑淨 宣布引退（聲明全文）

延伸閱讀》感謝金牌推手 許淑淨贈恩師蔡溫義休旅車

延伸閱讀》許淑淨低調行善 2年來捐款近百萬

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP