台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

中油五輕原本要採整廠輸出方式搬遷至印尼，但印尼方面評估，與其購買並搬遷五輕相關設備，不如與包括中油在內的國外石化產業合作，在印尼興建年產百萬噸乙烯的輕裂廠。圖為2015年底關廠、通稱五輕的中油第五輕油裂解廠。（中央社檔案照片）