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萬安41號演習4日至7日實施 首增空中威脅告警系統

發稿時間：2018/06/03 15:36

最新更新：2018/06/03 15:56

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「萬安41號」軍民聯合防空演習，4日至7日分北、中、南等7地區，於下午1時30分至2時間實施。圖為萬安演習道路淨空畫面。（中央社檔案照片）「萬安41號」軍民聯合防空演習，4日至7日分北、中、南等7地區，於下午1時30分至2時間實施。圖為萬安演習道路淨空畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北3日電）「萬安41號」軍民聯合防空演習，明天至7日間分北、中、南等7地區，於下午1時30分至2時間實施；這次也在中南部增加「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施。

民國107年「萬安41號」軍民聯合防空演習，將於明天至7日間，區分為北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區方式，於下午1時30分至2時間實施。

另外，這次的演練項目首度增加「空中威脅告警系統」測試，模擬飛彈來襲的避難措施。

全民防衛動員室主任韓岡明解釋，針對這項測試，將於6月7日在中部地區（苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣）執行系統功能驗證。

但區域測試時，會因基地台涵蓋率影響、電子訊號游離現象的限制，影響部分區域的接收速度與範圍，非演習區域的民眾，如果接收到訊息時切勿恐慌。

北部地區的演習將於明天實施，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣；南部及金門地區於5日演習，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區6日演習，範圍包括花蓮縣、台東縣、連江縣；中部及澎湖地區7日演習，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣。（編輯：陸倩瑤）1070603

延伸閱讀》漢光34號演習實彈實兵演練 4日登場

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