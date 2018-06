NBA勇士狂勝騎士 總冠軍系列賽2比0[影]

(中央社加州奧克蘭3日綜合外電報導)美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞,今天砍進9記三分彈,刷新總冠軍賽史單場三分球紀錄,勇士終場122比103擊敗克里夫蘭騎士,距拿下4年內第3座總冠軍只有2勝之遙。



法新社報導,今天一路領先的勇士贏球後,7戰4勝制的總冠軍系列賽已取得2比0領先;第3與第4戰將於6日及8日轉往克里夫蘭。



柯瑞(Stephen Curry)說:「我們必須帶著同樣的專注力到克里夫蘭;能成為總冠軍賽史單場投進最多三分球的球員,感覺真的很特別。」現年30歲的柯瑞,打破了前波士頓塞爾蒂克隊球星艾倫(Ray Allen)2010年所創總冠軍戰單場8記三分球的紀錄。



柯瑞全場26投11中,三分球17投9中,砍進33分,另有7籃板與8助攻。杜蘭特(Kevin Durant)26分、湯普森(Klay Thompson)20分,麥吉(JaVale McGee)也有12分。



騎士隊巨星詹姆斯(LeBron James)攻下29分,另有13助攻與9籃板;洛夫(Kevin Love)22分10籃板。



首戰出大紕漏害騎士失掉贏球機會的史密斯(J.R. Smith),今晚只要站上罰球線,勇士球迷就對他高喊MVP(最有價值球員),極盡挖苦之能事。史密斯今天9投2中,全場只有5分。



騎士隊在第3節3度將比分追到只差5分,但勇士隊仍帶著90比80的領先進入第4節,並在第4節一舉將比分拉開。(譯者:陳亦偉/核稿:蔡佳敏)1070604





Stephen Curry (33 PTS, 8 AST, 7 REB) knocked down an #NBAFinals record 9 3-pointers to fuel the @warriors Game 2 win! #DubNation pic.twitter.com/3Yv8M0RX0t