李振昌旅外全力以赴無遺憾 將投入中職選秀

旅美道奇隊投手李振昌（前）4日透過經紀公司證實，確定行使合約逃脫權利，將參加中職選秀。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北4日電）旅美道奇隊投手李振昌今天透過經紀公司證實，在與球團溝通後，確定行使合約逃脫權利，也將參加今年中職選秀。李振昌表示，在旅外這條路上全力以赴，「沒有任何遺憾」。
李振昌2008年與美職印地安人隊簽約，2009年從小聯盟高階1A出發，2013年大聯盟初登板，2015年底印地安人隊將李振昌合約轉賣給日職西武隊，但李振昌日職出賽機會不多，2017年重返美職落腳洛磯隊，今年轉加盟道奇隊。
本季在小聯盟3A出賽22場，李振昌投25.1局被敲17支安打，投出41次三振，戰績2勝2敗，3個中繼成功，防禦率3.91。
李振昌所屬經紀公司表示，道奇隊認為李振昌是大聯盟的可用之兵，原先預期6月份將有很大的機會上大聯盟，但最後尊重李振昌的決定，也祝福他返台後能繼續有好的表現。
李振昌確定投入中職選秀，結束前後10年旅外生涯，他表示，「這是與家人討論過後的決定，自己在旅外這條路上一直是全力以赴，沒有任何遺憾，中華職棒對我而言是很棒也非常嚮往的舞台，接下來會以此為目標繼續努力。」
中職選秀將於7月2日舉行，富邦悍將隊握有狀元籤。（編輯：黃瑞弘）1070604
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