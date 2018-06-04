/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16萬安演習許淑淨統一發票

漢光演習 F-16戰機失聯

>rss

台股價量齊揚大漲160點 創2個半月新高

發稿時間：2018/06/04 13:37

最新更新：2018/06/04 13:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台股4日終場上漲160.42點，以11109.50點作收，創下3月22日以來新高。（中央社檔案照片）台股4日終場上漲160.42點，以11109.50點作收，創下3月22日以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北4日電）台股今天價量齊揚，突破11000點壓力區，終場上漲160.42點，創下3月22日以來新高。法人表示，籌碼在11000點關卡多次換手後，有機會挑戰今年1月23日11270點前波高點。

台股今天以11109.50點作收，上漲160.42點，漲幅1.47%，成交值達1542.96億元。

台股今天在電子和光學等類股引領下，開盤即跳空站上11000點大關。因營運可望走出谷底及蘋果開發者大會題材，蘋概三雄今天強勢帶領電子股表態，台積電開高走高，最高229元，上漲2.23%；大立光盤中創下自去年12月14日以來的新高價4460元，終場上漲4%；鴻海挾子公司FII將在6月8日A股掛牌題材，最高攻抵88元，終場上漲1.39%。

5日將召開股東會的被動元件大廠國巨今天持續強勢，開高走高，盤中最高1080元，逼近歷史高價1090元，終場上漲88元，漲幅8.96%；類股中包括智寶、凱美、鈞寶等均強勢攻上漲停。

法人表示，美國經濟數據強勢帶動美股走升，激勵今天台股延續偏多格局，未來持續關注新台幣匯率、美中貿易談判及川金會等國際因素。（編輯：楊凱翔）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台股股市
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP