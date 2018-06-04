台股價量齊揚大漲160點 創2個半月新高

台股4日終場上漲160.42點，以11109.50點作收，創下3月22日以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北4日電）台股今天價量齊揚，突破11000點壓力區，終場上漲160.42點，創下3月22日以來新高。法人表示，籌碼在11000點關卡多次換手後，有機會挑戰今年1月23日11270點前波高點。



台股今天以11109.50點作收，上漲160.42點，漲幅1.47%，成交值達1542.96億元。



台股今天在電子和光學等類股引領下，開盤即跳空站上11000點大關。因營運可望走出谷底及蘋果開發者大會題材，蘋概三雄今天強勢帶領電子股表態，台積電開高走高，最高229元，上漲2.23%；大立光盤中創下自去年12月14日以來的新高價4460元，終場上漲4%；鴻海挾子公司FII將在6月8日A股掛牌題材，最高攻抵88元，終場上漲1.39%。



5日將召開股東會的被動元件大廠國巨今天持續強勢，開高走高，盤中最高1080元，逼近歷史高價1090元，終場上漲88元，漲幅8.96%；類股中包括智寶、凱美、鈞寶等均強勢攻上漲停。



法人表示，美國經濟數據強勢帶動美股走升，激勵今天台股延續偏多格局，未來持續關注新台幣匯率、美中貿易談判及川金會等國際因素。（編輯：楊凱翔）1070604