F-16失聯飛官吳彥霆沉著 5年前曾失事獲救

由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機（機號6685號）4日失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。圖為航迷於4日上午拍到該架戰機。（陳姓航迷提供）
（中央社台北4日電）由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機今天失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。吳彥霆5年前駕駛單座F-16戰機也曾因機械因素失事獲救，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。
空軍司令部表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由空軍官校90期31歲的吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，已啟動搜救機制全力搜尋。
民國102年5月6日當時還是中尉的吳彥霆駕駛空軍第455聯隊單座F-16戰機（編號KE-450），在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜海，吳彥霆跳傘獲救，由直升機載回送醫治療。
時任嘉義空軍基地政戰主任袁光華上校表示，吳彥霆駕駛的單座「僚機」，在嘉義西南方73浬，也就是高雄小港西方44浬處，突然發現機件故障，透過無線電向在旁的「長機」報告。
袁光華表示，吳彥霆在報告「長機」的同時，表示將緊急跳傘，隨即以彈跳方式，拉開降落傘落海；駕駛座下方的救生艇落海後，立即充氣，吳彥霆隨即爬上救生艇等待救援。
事發後時任空軍司令劉震武上將受訪說，吳彥霆「很沉著」，講話有條理，清楚說明飛機遭遇情況，不會讓人覺得這名飛行員「很嫩或不成熟」。
曾擔任幻象聯隊長的劉震武說，F-16發生意外後，如果沒飛過這型戰機，他立即要求相關人員解釋F-16飛行特性與原理，並以模擬機重建當時狀況，要求每名學員學習高難度開車，讓學員在面對突發狀況時，發揮立即反應。（編輯：林興盟）1070604
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