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許淑淨復健不及宣布退休 蔡溫義不捨哽咽

發稿時間：2018/06/04 15:47

最新更新：2018/06/04 16:13

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台灣舉重奧運金牌女將許淑淨因復健不及，3日先透過臉書宣布將退出亞運培訓並結束選手生涯，4日下午親自出面，在左營國訓中心召開記者會說明決定引退過程，一度哽咽。中央社記者董俊志攝　107年6月4日台灣舉重奧運金牌女將許淑淨因復健不及，3日先透過臉書宣布將退出亞運培訓並結束選手生涯，4日下午親自出面，在左營國訓中心召開記者會說明決定引退過程，一度哽咽。中央社記者董俊志攝　107年6月4日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）舉重奧運金牌選手許淑淨因復健不及，將退出亞運賽並退休。她今天表示，主要是受到新、舊傷的困擾而做的決定，她的教練蔡溫義談到愛將辛苦的訓練過程和決定退休很不捨，一度哽咽。

許淑淨3日在臉書發表退休聲明表明不會參加今年雅加達亞運，她突然的決定震撼體壇也讓不少愛護及支持她的人感到意外。

許淑淨先後在2012倫敦奧運、2016里約奧運拿下女子53公斤量級金牌，是台灣運動史上首位奧運的雙金后。

許淑淨下午由舉重總教練蔡溫義、國訓中心執行長李文彬陪同在國訓中心召開記者會，說明決定過程。

許淑淨進入會場，一如以往帶著淡淡的微笑，也從容說明決定過程，不過當媒體關心選手訓練的過程，蔡溫義談到選手的舞台並非外界看到那樣地轟轟烈烈或是風光，其實私下犧牲了很多自由；尤其許淑淨自我要求很高，當談到她開刀讓他不捨，蔡溫義一度哽咽，一旁的許淑淨也紅了眼眶。

許淑淨說，自從2012年後，膝痛一直困擾她，到2018年連舉空槓都很困擾她，一星期訓練3到4天空槓都上不去。

她表示，去年世錦賽又傷及右手肘，還傷及肌腱開刀，當時會診的醫生說約要一年的恢復期，她很努力復健也希望趕得上亞運比賽，結果復健未能趕得上。

蔡溫義說，女子舉重有7量級，為了不占用其他人參賽的機會，所以許淑淨決定退出亞運賽。

蔡溫義表示，許淑淨也希望參加大型重點賽，但亞運後還有世錦賽，2020還有東京奧運等比賽牽動績分壓力等，恐怕來不及復健。

許淑淨說，舊、新傷影響她的訓練量，如果今年無法參加世錦賽，恐怕也無法參加奧運，所以她才想要轉換身分退休當教練，培訓後進選手。

即將退出世界性賽事，許淑淨說：「當下心裡很不捨」畢竟從國中起就練舉重，已經14年了。

復健趕不上比賽而宣布要退休，蔡溫義表示「同情她」，但也很肯定她一路上的努力，希望她繼續為國家舉重、學術甚至國際方面都做出貢獻，成為社會的典範。

至於許淑淨的私生活方面，蔡溫義說，曾有人追求她，但是她都說「暫不做考慮」，全然為了舉重而犧牲自己，盼未來淑淨有更大的空間，路走得更順。

即將退休，許淑淨表示會繼續留在國訓中心培選手並完成博士學位，也要多撥時間陪伴家人。

14年舉重選手之路最辛苦的事，許淑淨認為「傷」最困擾她；「拿金牌」則是她的驕傲。

訓練舉重的辛苦及風險，許淑淨建議選手要留意膝蓋、手腕、肩膀和及腰的保護，一旦受傷就要休息，以免成為難修復的痛。

一路陪同許淑淨訓練到拿金牌，蔡溫義扮演父親、教練的角色，不斷地稱許她優秀、細膩、自我要求高。他強調許淑淨可以拿金牌是有一個很強的團隊在支撐，希望國人對這個團隊有信心，會繼續培訓更多的選手爭取更多的獎牌。（編輯：劉政權）1070604

影片來源：中央社
舉重奧運金牌女將許淑淨（中）因復健不及將退出亞運賽並宣布退休，4日下午由教練蔡溫義（左）、國訓中心執行長李文彬（右）陪同在高雄召開記者會，說明決定引退的心路歷程。中央社記者董俊志攝　107年6月4日舉重奧運金牌女將許淑淨（中）因復健不及將退出亞運賽並宣布退休，4日下午由教練蔡溫義（左）、國訓中心執行長李文彬（右）陪同在高雄召開記者會，說明決定引退的心路歷程。中央社記者董俊志攝　107年6月4日
台灣兩屆舉重奧運金牌女將許淑淨3日透過臉書宣布引退，震驚體壇，許淑淨4日親自在高雄出席記者會，展示手肘傷勢及治療過程照片，詳細說明決心引退原因。中央社記者董俊志攝　107年6月4日台灣兩屆舉重奧運金牌女將許淑淨3日透過臉書宣布引退，震驚體壇，許淑淨4日親自在高雄出席記者會，展示手肘傷勢及治療過程照片，詳細說明決心引退原因。中央社記者董俊志攝　107年6月4日
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