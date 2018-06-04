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彭政閔最後一次打明星賽 寫人氣王14連霸紀錄

發稿時間：2018/06/04 15:51

最新更新：2018/06/04 16:07

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中華職棒4日在台北舉行明星對抗賽票選名單公布記者會，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（前）不負眾望再獲人氣王，也寫下人氣王14連霸紀錄。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日中華職棒4日在台北舉行明星對抗賽票選名單公布記者會，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（前）不負眾望再獲人氣王，也寫下人氣王14連霸紀錄。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒明星對抗賽於7月7日、8日登場，中信兄弟彭政閔蟬聯明星賽人氣王14連霸，他在記者會上說，今年將是最後一次參加明星賽，「希望接下來有更多年輕球員得到球迷肯定」。

中華職棒將於7月7日、8日在天母棒球場舉行，今天公布票選先發名單，明星白隊隊長彭政閔以14萬6349票完成中職明星賽人氣王14連霸。

彭政閔表示，今年最後一次打明星賽的決定已思考一段時間了，「但不想在確定名單前影響球迷的票選，等到確定了之後再來公布」。

彭政閔有感而發，他感謝球迷一直以來的支持，「但中職年輕新秀輩出，今年明星賽將是我最後一次參加，希望接下來有更多年輕球員得到球迷的肯定」。

彭政閔也透露，會有這樣的考量，主要是每年明星賽結束後，就是要備戰下半球季，「謝謝球迷給我的鼓勵和肯定，自己年紀也不小了，希望可以有更好的體力面對例行賽」，但他強調，這個決定只是針對最後一次明星賽，「明年球季會不會繼續打，今年球季結束就知道了」。

寫下中職明星賽人氣王14連霸紀錄，彭政閔表示，從第一年打職棒就入選明星賽，每年明星賽票選時，就會有很多球迷在粉絲團上討論，「希望接下來球迷好好享受我在場上的表現，不用再煩惱這麼多」。（編輯：張芷瑄）1070604

中華職棒4日舉行明星對抗賽票選名單公布記者會，邀請明星白隊人氣王「恰恰」彭政閔（右）、明星紅隊人氣王陳禹勳（左）公布兩隊球員名單，邀請球迷7月7日、8日一同進場觀戰。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日中華職棒4日舉行明星對抗賽票選名單公布記者會，邀請明星白隊人氣王「恰恰」彭政閔（右）、明星紅隊人氣王陳禹勳（左）公布兩隊球員名單，邀請球迷7月7日、8日一同進場觀戰。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日
中華職棒明星對抗賽票選名單公布記者會4日在台北舉行，明星白隊人氣王「恰恰」彭政閔（右）寫下14連霸紀錄，明星紅隊人氣王則由Lamigo桃猿隊陳禹勳（左）拿下。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日中華職棒明星對抗賽票選名單公布記者會4日在台北舉行，明星白隊人氣王「恰恰」彭政閔（右）寫下14連霸紀錄，明星紅隊人氣王則由Lamigo桃猿隊陳禹勳（左）拿下。中央社記者謝佳璋攝　107年6月4日
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