F-16失事飛官吳彥霆殉職 妻暴哭謝關心

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）空軍一架F-16戰機今天在新北市五分山失事，飛官吳彥霆殉職。吳彥霆的妻子聽到消息一度暴哭，晚間在臉書貼文感謝大家的關心。



花蓮基地編號6685號F-16單座戰機今天下午1時15分從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬回報進入雲層。1時44分光點消失在瑞芳的五分山。



下午3時22分新北市消防局接獲民眾報案，發現五分山登山步道及雷達站步道有大量殘骸，隨後找到撞擊點，之後又發現一些肉塊、衣物等，因入夜黑暗山區陡峭，為求安全，搜索行動在晚間8時暫停，明天繼續搜救。國搜中心也在今晚7時57分確定飛行官吳彥霆罹難。



吳彥霆的妻子林芳瑩同樣在花蓮空軍基地服役，下午聽到消息一度暴哭說不出話來。晚間她在臉書貼文：「謝謝大家的關心。我目前還沒辦法回應各位的關心，謝謝你們對彥霆的關心，我跟兒子會堅強的。」



2013年還是中尉的吳彥霆曾駕駛單座F-16戰機，因機件故障墜海，當時跳傘獲救。2014年吳彥霆和林芳瑩結婚。兩人相識為幾年前林芳瑩在嘉義機場服役時，認識從台東到嘉義換訓的吳彥霆，進而相戀結為連理，林芳瑩因此從嘉義考調到花蓮，與夫婿同在花蓮空軍基地服役，兩人育有1名3歲幼子。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070604





花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）下午在北部空域演訓時失聯。圖為失聯戰機在花蓮起飛前影像。 （民眾提供） 中央社記者汪淑芬傳真 107年6月4日

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