美股勁揚 台股漲103點突破11000點大關

台股4日開高走高，早盤跳空站上11000點關卡，在權值股穩盤下指數上漲103.75點，攻至11052.83點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張良知台北4日電）歐美股市1日上漲，激勵台股開高走高，台積電及生技族群領軍上攻，台股早盤跳空站上11000點關卡，在權值股穩盤下指數上漲103.75點，攻至11052.83點，成交量新台幣280億元。
義大利達成協議合組聯合政府，加上美股因就業數據強勁走強，激勵歐、美股市收紅，道瓊工業指數終場上漲219.37點，收在24635.21點。
台積電開盤上漲3.5元，以227.5元開出，也帶動指數站上11000點；其他包括大立光、鴻海、國巨等蘋果概念股及生技族群走揚，支撐指數站穩11000點關卡，穩步盤堅漲逾百點。
上市櫃公司5月營收表現本週起陸續揭露，加上今晚的蘋果開發者大會、晶圓代工龍頭台積電及被動元件大廠國巨將於5日召開股東會，以及多家金控業在8日的股東會，市場將聚焦於下半年營運展望訊息。
法人表示，台股現階段處於萬點之上震盪，仍有強勢主流股表現，顯示市場信心充沛，多頭格局未變，穩固盤堅格局下，除非又出現單日1800億元大量，否則即便歐美股市利空未除，台股短線仍可望維持輪漲格局，可擇優布局。（編輯：楊凱翔）1070604
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