F-16戰機失聯尋獲降落傘 未發現飛官吳彥霆

影片來源：中央社

（中央社記者游凱翔台北4日電）由飛官吳彥霆少校駕駛的F-16戰機今天下午1時43分在新北五分山失聯，軍方人士說，下午4時34分尋獲黃色降落傘，未發現吳彥霆。目前山上起霧，出動空拍機探勘地形協助搜索。



一架F-16單座戰機（機號6685號）下午1時9分由吳彥霆在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，民眾下午3時22分在新北市五分山步道3公里處發現疑F-16殘骸，行政院國家搜救指揮中心、內政部空中勤務總隊與國防部已啟動搜救機制全力搜尋。



軍方人士說，下午4時9分已在山下架設指揮站，且聞到油味；下午4時18分搜索人員在五分山雷達站步道3公里處發現戰機阻力傘、滑行痕跡；下午4時25分找到撞擊點，殘骸大範圍散落；下午4時26分由加派人力上山搜索。



軍方人士表示，下午4時34分發現黃色降落傘，但仍未發現吳彥霆，目前山上起霧搜索難度增加，並出動空拍機探勘地形；下午5時7分派遣搜救員，從撞擊點垂降山谷持續搜索。（編輯：李明宗）1070604





空軍花蓮基地一架F-16戰機4日執行演訓任務時，在基隆山區附近失聯，基隆市消防局救災指揮科獲報派遣暖暖分隊人車前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，新北市消防局第6大隊也調派人手支援。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年6月4日

步道上找到飛官肩章，有燒灼痕跡。（國搜中心提供）

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