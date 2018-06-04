F-16戰機演訓失事 飛官吳彥霆殉職

花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）4日下午在北部空域執行演訓任務時失聯，搜救單位在五分山附近步道找到飛官肩章。（國搜中心提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年6月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）空軍第5聯隊一架F-16戰機今天在新北市五分山失事，飛官吳彥霆少校不幸殉職，山區散落機骸，晚間8時後暫停搜索。總統蔡英文得知消息後相當悲痛，指示國防部從優撫卹，並協助家屬處理後續。



花蓮基地編號6685號F-16單座戰機今天下午1時15分從花蓮機場起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬回報進入雲層。1時44分光點消失在新北市五分山。



下午3時22分新北市消防局接獲民眾報案，發現五分山登山步道及雷達站步道有大量殘骸，救難人員隨後發現飛機的阻力傘及滑行的痕跡，找到撞擊點。由於散落面積相當大，需動員大批人力搜救。



經過近5個小時搜尋，國搜中心表示，國防部在晚間7時宣布發現抗G飛行衣碎片，且飛行衣上有血跡反應；消防署隨後在晚間7時57分回報，現場搜救人員發現大面積小肉塊及飛行員內衣褲掛於樹上，確定吳彥霆罹難。



因入夜黑暗山區陡峭，為求安全，搜索在晚間8時暫停，明日繼續搜索。





花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）下午在北部空域演訓時失聯。圖為失聯戰機在花蓮起飛前影像。（民眾提供）中央社記者汪淑芬傳真 107年6月4日

空軍第5聯隊傍晚在基地內召開記者會，空軍第5戰術混合聯隊長陳黃榮說，查詢「空中飛行紀錄器」內容，肇因初判，不排除人為因素、天候、環境等種種因素，屬複合環境所造成。



軍方將針對F-16戰機飛行操動器、發動機、逃生、導航、航電等主要系統特檢，完成後再恢復F-16戰機任務，後續已成立飛安失事調查小組，根據所有因素詳細調查。



總統蔡英文得知消息後相當悲痛，除向積極投入戰備演訓而為國殉職的吳彥霆致上敬意與哀思，也立即指示國防部等單位全力協助吳彥霆家人處理後續事宜，務必從優撫卹，以表彰吳彥霆一生投入保家衛國的忠勇義風。



F-16是具全天候對空、對地作戰能力的戰機，是目前空軍的主力戰機，部署於空軍嘉義及花蓮基地。中華民國1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，已在空軍服役21年，至今有8架失事。



2013年5月15日當時還是中尉的吳彥霆，在空軍第455聯隊駕駛單座F-16戰機，曾在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜海，跳傘獲救，由直升機載回送醫治療，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070604





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