斥資13.7億 傳夏普將買下東芝電腦公司

日本共同社報導，東芝大致上決定要將電腦部門出售給夏普。圖為東芝位於東京的辦公大樓。（中央社檔案照片）
（中央社記者楊明珠東京4日專電）正在進行經營重建的日本東芝公司（Toshiba）大致上決定要將電腦事業出售給夏普（Sharp），東芝希望將不賺錢的事業切割出去，去年就開始尋求買主。
日本共同社報導，東芝大致上決定要將電腦部門出售給夏普，估計出售金額約50億日圓（約新台幣13億7400萬元），雙方還在協商，可能近期簽約。
東芝將出售的是東芝Client Solutions公司（東京都），是一家以品牌名「DynaBook」製售筆電等的公司。
曾經營電腦事業的夏普於2010年撤退，如果買下東芝的電腦事業，將再度經營電腦生意。
東芝的筆電事業曾經在1990年代是全球市占率龍頭。
夏普在鴻海集團旗下進行經營重建，2017年度（截至2018年3月底的會計年度）的淨利轉虧為盈，這也是夏普時隔4年後再度獲利，該公司希望再下一城，擴大事業版圖。
「日本經濟新聞」報導，夏普打算善加利用母公司鴻海調度零件、有效率生產的經營手法，將電腦事業培養成新的賺錢事業。（編輯：高照芬）1070604
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