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張忠謀：台積電31年奇蹟成長 會再創奇蹟

發稿時間：2018/06/05 09:52

最新更新：2018/06/05 10:02

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台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀主持完股東會後，正式由台積電退休。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日台積電5日在新竹召開股東常會，董事長張忠謀主持完股東會後，正式由台積電退休。中央社記者鄭傑文攝 107年6月5日

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電召開股東常會，董事長張忠謀表示，這是他最後一次主持股東會。張忠謀說，台積電31年來有奇蹟性成長，相信新領導階層能夠順利成功接班，並再一次創造奇蹟。

張忠謀今天一進入台積電股東會會場，隨即獲得現場股東們熱烈掌聲，他也揮手致意。

張忠謀致詞時表示，很高興看到公司31年來奇蹟性型成長，不管在營收或獲利方面，及世界重要性方面；台積電創辦31年來，的確在好幾個層面有奇蹟性成長。

張忠謀說，今天股東會結束後，他就要正式退休，他對下個董事會有很大信心，能維持誠信、正直、承諾、創新與贏得客戶信任的台積電傳統價值，也會很能幹，很有能力。

他深信新董事會及新領導階層能夠順利成功接班，張忠謀表示，台積電的奇蹟絕對沒有停止，台積電運動會常喊「我愛台積、再創奇蹟」，台積電還會再一次創造奇蹟。（編輯：楊凱翔）1070605

台積電5日召開股東常會，董事長張忠謀表示，台積電31年來有奇蹟性成長，相信新領導階層能夠順利成功接班，並再一次創造奇蹟。中央社記者張建中攝　107年6月5日台積電5日召開股東常會，董事長張忠謀表示，台積電31年來有奇蹟性成長，相信新領導階層能夠順利成功接班，並再一次創造奇蹟。中央社記者張建中攝　107年6月5日

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