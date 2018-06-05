漢光演習 模擬共軍突擊淡水河遭殲滅

漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。演訓官兵駕著搭載標槍飛彈的悍馬車，朝淡水河口警戒。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍漢光34號演習今天在淡水河實施反突擊、反滲透演練，模擬共軍自淡水河口進犯，國軍出動CM11戰車、標槍飛彈、42迫砲CM22車反擊，死守關渡大橋防線，以確保政經中樞的安全。



國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，上午模擬共軍搭乘快艇從淡水河口進攻，關指部則對河實施反突擊、反滲透演練。



關指部指揮官賴榮傑少將表示，淡水河具有相當重要的戰略地位，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，到政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，對國家安全違害相當大，因此「關渡大橋是我們死守的最後一道防線」。



賴榮傑說，關指部負責北部地區安全任務，台北港的守護也在作戰計畫中，而淡水河防只是全班作戰中的一項，而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常必須不斷勤訓、裝備維護，今天採實人、實車、實務、實作，發揮聯合作戰能力。



今天的演練，首先透過河防指揮管制中心獲取敵情，由指揮官實施作戰指導，並由河防部隊進駐陣地、完成射擊前準備、對河警戒搜索，並由官兵操作20機砲對空警戒。



隨後42迫砲CM22車、CM-11戰車、標槍飛彈車形成多層火網，對河面上的共軍進行射擊，成功殲滅敵軍。



另外，這次的演練全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉由所產生的爆破聲、煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下的臨戰抗壓能力。（編輯：李淑華）1070605





漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演練以砲火狙擊意圖沿河進入台北市中樞地帶的敵軍。演訓官兵操作20機砲朝著淡水河口攻擊假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，近年多採保密的淡水河反突擊演練，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車朝著淡水河口突襲的假想敵攻擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習實兵操演5日進入第2天，國防部有限度開放媒體採訪拍攝，演訓官兵操作CM-11戰車攻擊，阻擋自淡水河口突襲的假想敵。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部出動CM-11戰車、迫砲甲車、搭載標槍飛彈的悍馬車、20機砲等，採用空包彈、煙霧彈等擬真射擊。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

漢光34號演習，隸屬陸軍六軍團的關渡指揮部5日在淡水河口，針對河防實施反突擊、反滲透演練，阻止敵人突入首都中樞地帶。關指部弟兄在第一階段演訓後，整隊集合。中央社記者徐肇昌攝 107年6月5日

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