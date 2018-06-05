F-16失事戰機 關鍵黑盒子記憶體尚未尋獲

空軍司令部將官5日表示，目前僅尋獲黑盒子內用於發射訊號的「信標器」，但關鍵的「記憶體」尚未尋獲，6日將繼續搜索。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107年6月5日
（中央社記者游凱翔台北5日電）F-16戰機飛官吳彥霆少校昨天在新北市五分山失事殉職，空軍司令部將官今天表示，目前僅尋獲黑盒子內用於發射訊號的「信標器」，但關鍵的「記憶體」尚未尋獲，明天將繼續搜索。
現年31歲、空軍官校98年班畢業的吳彥霆，昨天駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山區失事殉職。
空軍司令部一名官員接受中央社訪問時表示，黑盒子由堅固的外表所組成，裡面包含信標器、記憶體、不同類型的電路板，但目前僅尋獲用來發射訊號的「信標器」及信標器的電池，最為關鍵的「記憶體」迄今尚未尋獲。
他指出，由於天色昏暗，明天將持續協調中華民國搜救總隊、陸軍特戰部隊等，針對陡峭的邊坡地區、戰機墜毀周遭周遭持續搜尋。
空軍司令部稍早也發布新聞稿表示，已成立飛機失事調查委員會，並函請行政院飛安調查委員會協助共同參與調查，以求客觀公正。（編輯：鄭雪文）1070605
延伸閱讀》F-16戰機失事 研判完成任務脫離時撞山
延伸閱讀》總統探視 吳彥霆母痛哭：兒子是最棒的飛官
延伸閱讀》F-16戰機失事 國防部影片追悼吳彥霆