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特派專欄 在福斯汽車城看到電動車的未來

發稿時間：2018/06/06 10:06

最新更新：2018/06/06 11:09

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福斯汽車城最有看頭的景點是兩座20層樓高的汽車塔，共可停放800輛車，以全自動方式將新車運到隔壁的交車中心。（福斯汽車城提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年6月6日福斯汽車城最有看頭的景點是兩座20層樓高的汽車塔，共可停放800輛車，以全自動方式將新車運到隔壁的交車中心。（福斯汽車城提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年6月6日

中央社駐柏林特派員林育立/6月6日
「開進購物中心停車場時，請記得按駕駛座旁按鈕，讓車子發出聲音，不然行人不知道後面有車子。」為了一探汽車工業的趨勢，記者到德國福斯的汽車城試駕電動車e-Golf，客服人員在出發前，好心提醒電動車和傳統燃油引擎汽車的差別。

電動車目前只有美國特斯拉（Tesla）一家獨領風騷，難道其他車廠不打算跟進？走一趟福斯總部後會發現，汽車工業轉型的速度可能比一般人想像的都快。

延伸閱讀》專題／向特斯拉下戰帖 德國汽車工業的逆襲

福斯（Volkswagen）是全球最大的汽車製造商，旗下有福斯、奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）、SKODA、卡車MAN等12個品牌，去年賣出近1100萬輛車，營業額達8兆台幣，雙雙打破紀錄。想認識德國大車廠的過去、現在和未來，最好的方式就是走一趟位於總部沃佛斯堡（Wolfsburg）的汽車城（Autostadt）。

汽車城成立的構想是讓取車的客戶，順道參觀汽車博物館和品牌展示中心，宣傳企業形象。福斯的德文原意是「國民車」，Polo或Golf的價格一般德國家庭都負擔得起，漫步在汽車城，經常看到年輕夫婦牽著小孩，滿懷期待迎接人生的第一輛車。

歷經近20年發展，占地有28座足球場大的汽車城，如今成為國際知名景點，吸引不少車迷一探究竟，會說中文的導遊有3人，每年接待訪客超過200萬。

對習慣燃油車的駕駛人來說，第一次開電動車，馬上就會發現原來的引擎聲全沒了，寧靜開車竟成了一種享受，而且加速快方便，可快速變換車道，特別適合在市區開。

e-Golf在歐洲上市已3年，去年的小改款擴充電池容量，續航力從200公里延長到300公里，實用性更佳，在西歐是賣得最好的純電動車。

隨著路邊的充電樁日益普及，電動車在歐洲成長快速。今年5月，德國新掛牌的純電動車有2300輛，比去年同期成長50％。客服人員說，來試車的人買車動機主要是環保，為滿足市場需求，福斯幾個月前才將每天的產量從36輛提高到72輛。

不過，打開e-Golf的引擎蓋一看，就會發現福斯只是在原來引擎的位置改放體積小很多的馬達，外觀和Golf幾乎沒有差別。

e-Golf是舊瓶裝新酒，嚴格來說只是過渡性產品。福斯真正目標是在2025年前推出80種電動車款，成為電動車的領導者。

根據福斯去年底啟動的「電動車路徑圖」（Roadmap E），今年底，奧迪第一款純電動休旅車e-tron就要上市。明年起，保時捷第一款純電動跑車，及福斯全新設計的電動車車系I.D.也將陸續上市。從與Golf價格相當的平價轎車、休旅車、廂型小巴士到高級轎車一應俱全。

未來5年，福斯位於各國的120座工廠當中，有16座將轉型生產電動車。電動車的心臟是電池，福斯到目前為止，已向南韓的LG化學、三星SDI和中國的寧德時代等電池芯大廠下了200億歐元（台幣7000億元）訂單，準備全力衝刺。

「福斯這座航空母艦要轉向了。」福斯3月在年度記者會上，用這句話來形容集團的全面轉型。

汽車城的主展館，上個月更新推出e-Golf的剖面展出，讓訪客看清楚馬達和電池這兩個電動車主要零件結構。一旁的解說詳細說明電動車的動力和充電、工人的訓練、報廢後的回收，並介紹未來生產電動車所使用的模組化平台。

特斯拉是電動車的先驅，但福斯最大的優勢是規模，而且野心勃勃準備搶占電動車市場。走訪汽車城後不免推測，未來電動車普及的最大功臣可能不是特斯拉，而是福斯。（編輯：廖漢原）1070606

福斯汽車最早靠金龜車起家，1943年產的金龜車是沃佛斯堡總部汽車博物館歷史最悠久的展品。中央社記者林育立沃佛斯堡攝　107年6月6日福斯汽車最早靠金龜車起家，1943年產的金龜車是沃佛斯堡總部汽車博物館歷史最悠久的展品。中央社記者林育立沃佛斯堡攝　107年6月6日
福斯汽車城新推出的e-Golf剖面展品，訪客可一覽電動車的結構。（福斯汽車城提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年6月6日福斯汽車城新推出的e-Golf剖面展品，訪客可一覽電動車的結構。（福斯汽車城提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年6月6日
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