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賴清德提5大方案助新創 盼台灣成數位國家

發稿時間：2018/06/06 11:16

最新更新：2018/06/06 11:34

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行政院長賴清德（圖）6日表示，政府重視新創，提出支持新創業發展行動5大方案。（中央社檔案照片）行政院長賴清德（圖）6日表示，政府重視新創，提出支持新創業發展行動5大方案。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）行政院長賴清德今天表示，政府重視新創，提出支持新創業發展行動5大方案，期盼台灣經濟從製造業到軟體業進一步到數位經濟，讓台灣成為數位國家。

台北國際電腦展（Computex Taipei）InnoVEX新創特展今天上午在世貿三館登場，賴清德親自出席致詞。

賴清德指出，數位經濟崛起，包括日本、新加坡、香港等分別舉辦新創展，從2016年開始，台灣舉辦InnoVEX新創特展，今年是第3屆，盛況空前，21國家參展，參展攤位388個，13國家設立國家館。台北電腦展提供電腦買家購買產品外，也是國際大廠發表指標產品理想平台。

賴清德指出，行政院重視新創發展，提出支持新創業發展行動方案，首先要找充裕的資金，要透過資金落實新創產業。其中國發會國發基金編列新台幣1000億元經費將協助新創發展。

其次，他表示，國發會已修改10億元天使基金投資機制，行政院也修改公司法，希望讓無面額或低面額股票上市，讓新創產業可在市場取得資金。行政院修改產業發展條例，降低新創公司稅務，行政院積極推動完善法治環境，培養人才，讓新創產業有更多空間發揮。

再者，賴清德表示，政府會幫助新創業者，未來有機會會購買新創業者產品。此外政府為新創業者找出路，不僅協助新創業者上櫃上市，也鼓勵新創業界整併，提供友善環境，包括稅賦方面，讓新創業者有收穫。

最後，他指出，政府會協助新創業者進入國際，邀請國際孵化器機構到台灣，把台灣新創業者帶向國際。

賴清德形容，台灣經濟發展，已經長出大大小小的樹，其中最大的樹就是資通訊ICT產業，現在政府希望扶持新創業者，在大大小小的樹木上，嫁接出工業4.0創新產業，包括物聯網、人工智慧、雲端運算、自駕車等新創產業，讓台灣經濟從製造業到軟體業進一步到數位經濟，讓台灣成為數位國家。（編輯：李淑華）1070606

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