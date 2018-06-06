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大立光衝鋒被動元件助攻 台股大漲101點

發稿時間：2018/06/06 13:36

最新更新：2018/06/06 14:09

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台北股市6日收盤上漲101.72點，為11201.83點。（中央社檔案照片）台北股市6日收盤上漲101.72點，為11201.83點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）股王大立光領軍衝鋒，被動元件助攻，台股午盤創4個多月高點，終場大漲101.72點，站上11200點整數關卡。法人表示，台股後市有機會挑戰今年初前波高點11270點。

台股今天走勢堅挺，股王大立光領軍衝鋒，被動元件強勢助攻，台股午盤最高來到11207點，創4個多月來波段高點。尾盤電子金融穩健，台股站上11200點整數關卡，大漲101點。

終場台股加權股價指數終場收在11201.83點，上漲101.72點，漲幅0.92%，成交值新台幣1699.24億元，電子股上漲1.13%，金融股上漲0.59%。

主要電子權值股走堅，台積電終場收在230元，小漲0.44%。鴻海終場收在89.1元，漲1.14%。股王大立光終場收在4625元，漲3.93%。聯發科收在331元，漲1.85%。日月光投控收在77.6元，漲1%。

金控股遊走平盤附近，國泰金收在54.9元，漲1.1%，富邦金收在53.3元，小漲0.57%，中信金收在22.45元，小漲1.1%。

被動元件強勢表態，國巨終場收漲停1125元，續創歷史新高價。華新科收在漲停390.5元，禾伸堂收漲停219元。

兆豐國際投顧指出，美股那斯達克創新高，激勵台股科技電子和半導體族群表現。此外大立光5月營收優於市場預期，法人對於今年獲利成長正向看待；漲價題材被動元件表現強勢，蘋概股補漲，帶動台股走高，預期台股後市有機會挑戰今年初前波高點11270點。（編輯：黃國倫）1070606

台股開高走高 大漲101.72點

（中央社台北6日電）台北股市今天開高走高，收盤漲101.72點。加權指數開盤為11111.14點，盤中最高11207.15點，最低11111.14點；不含金融股指數9470.44點，漲90.68點。

8大類股漲跌幅：泥窯股跌0.62%、食品股漲0.85%、塑化股漲0.12%、紡織股漲1.30%、機電股漲1.17%、造紙股漲0.45%、營建股漲1.28%、金融股漲0.59%。

委買張數1412萬9997張，委賣張數1129萬240張，成交張數806萬8431張。

收盤時上漲578家，下跌215家，持平123家。

成交量前5名個股為中環、宏碁、元大台灣50反1、元大滬深300正2、矽統。

漲幅前5名個股為秋雨、建通、華新科、廷鑫、矽統。

跌幅前5名個股為元禎、錩新、清惠、錸德、大統染。1070606

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