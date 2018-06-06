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吳音寧：父親吳晟心情有受波及但沒辭資政

發稿時間：2018/06/06 15:09

最新更新：2018/06/06 16:47

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台北市議會6日進行市政總質詢，市議員指北農總經理吳音寧（左）爭議太多，不但拖累市政府民調，也使父親吳晟欲辭總統府資政。吳音寧答詢時語帶哽咽但並未落淚。中央社記者孫仲達攝　107年6月6日台北市議會6日進行市政總質詢，市議員指北農總經理吳音寧（左）爭議太多，不但拖累市政府民調，也使父親吳晟欲辭總統府資政。吳音寧答詢時語帶哽咽但並未落淚。中央社記者孫仲達攝　107年6月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）有台北市議員今天質詢時指出，因北農總經理吳音寧負面消息不斷，總統府資政吳晟為了替女兒止血將請辭。對此，吳音寧表示，吳晟情緒確實因她受到波及，但到目前為止沒提辭呈。

台北市長柯文哲下午率市政團隊到台北市議會，列席市政總質詢及備詢。

無黨籍市議員林瑞圖、國民黨籍市議員王欣儀質詢時指出，吳晟因女兒負面消息不斷，怕影響民進黨年底選舉，決定辭掉總統府資政來止血。林瑞圖及王欣儀奉勸吳音寧，應自動請辭停止風波。

台北農產運銷公司總經理吳音寧說，吳晟的心情確實因為她的事情受到一些波及，但沒有提出辭呈，「我從一開始接北農總經理時，父親就反對我來，現在父親的態度，就是希望我不卑不亢地把事情說清楚，他會支持我」。

她說，她請吳晟相信她是實實在在的做事，也不用擔心她，她會自己面對。

對於台北市政府昨天在北農查到洋酒，吳音寧說，公司成立以來都有購買，但她沒買，「台北農產公司跟全台灣產地都有聯繫，買洋酒我不覺得有什麼錯誤，創立40幾年來都有買，我也沒否認這間公司有買洋酒啊」。

王欣儀認為，從北農休市3天的殘貨送回溪州鄉起，種種因吳音寧而起的事情已影響柯文哲、影響民進黨選情，造成社會資源的浪費與動盪。對此，吳音寧說，「我認為動盪不是因為我」，她表示，一切是因一個實實在在做事情的人不懂面對媒體與政治權謀算計。

王欣儀也要求柯文哲表態，認為北市府官股若與民股合作，在人事案上有主控權，柯文哲說，從韓國瑜到吳音寧，國家會被搞垮，就是藍綠惡鬥結果，「吳音寧沒那麼糟糕」。

台北市副市長、北農董事長陳景峻說，會要求市場處開臨時董事會，針對議員所提出的問題檢討，「希望總經理在董事會把監察人所查到的資料，做個檢討」。（編輯：李錫璋）1070606

台北市議會6日進行市政總質詢，市議員指北農總經理吳音寧（前左）爭議太多，應該辭職以免拖累市長柯文哲（前右）及市府團隊民調。在長官發言時，吳音寧在一旁手插口袋不發一語。中央社記者孫仲達攝　107年6月6日台北市議會6日進行市政總質詢，市議員指北農總經理吳音寧（前左）爭議太多，應該辭職以免拖累市長柯文哲（前右）及市府團隊民調。在長官發言時，吳音寧在一旁手插口袋不發一語。中央社記者孫仲達攝　107年6月6日

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