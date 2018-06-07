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中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

發稿時間：2018/06/07 04:50

最新更新：2018/06/07 04:50

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（中央社記者鄭崇生華盛頓6日專電）白宮經濟顧問柯德洛今天說，中國在貿易上有很多不良及不法作為，「全世界都同意美國這樣的看法」，而美國總統川普做出「堅決行動」正面應戰，美國並不孤立。

七大工業國集團（G7）峰會即將在加拿大舉行，柯德洛（Larry Kudlow）下午在白宮簡報美國在G7峰會關心的議題，除貿易，他還指出，相信北韓問題也會是G7峰會中各方共同關心的安全議題。

然而，美國在G7前，對鄰邦及長期貿易盟友如加拿大及歐洲聯盟祭出鋼鋁關稅，外界解讀，美國不只在G7會上，甚至世界貿易體系中都遭孤立，柯德洛則提出反駁。

他先指責，「世界貿易體系一團糟，已經瓦解」，對美國來說既不公平，也無法帶來繁榮，也因為川普不同於過去的美國總統，願意挺身而出解決對美國不公平的貿易作為，美國經濟現在前所未有的好，失業率也達歷史新低。

柯德洛也不同意美國在貿易上到處樹敵、已被世界孤立的說法。他提到中國指出，「關於中國的貿易實踐與作為，全世界都同意美國的看法，可別搞錯了」，很多國家也都上告世界貿易組織（WTO），而川普是採取堅決行動，要改變這樣的情況，貿易必須互惠，不然就不公平。

他還說，中國在貿易上不公平的做法，甚至在智慧財產權議題及強制科技技術轉移上，中國很多「不良行為」，按照WTO的規則是「違法的」。

另有記者問，美國祭出鋼鋁關稅，各國也已上告WTO，如果WTO認定美國的做法違反規則，美國是否遵守。對此，他僅指出，「國際多邊組織不能主導美國的政策」。

關於美中貿易，路透社引述知情人士的話指出，美中雙方已在「中興案」達成共識，美國將重罰中興10億美元，中興還得另外交付4億美元給美國銀行，以防日後再犯。

對此，他則表示，美中雙方目前還未就「中興案」做出最後決定。

華府4月宣布，中興因持續違反美國對伊朗及北韓的禁售令，對中興祭出制裁，不准美國企業銷售零件給中興長達7年，導致這家中國第2大電信設備製造商主營運停擺。然而，川普後來和中國國家主席習近平通話後為中興說情，美國國會已通過相關措施，不讓行政部門輕易鬆綁對中興的懲處。

柯德洛又說，美中之間的貿易談判，美國希望打破中國的不公平貿易做法，不論是關稅障礙或非關稅的貿易壁壘，而這些都和中國的結構改革有關。（編輯：何宏儒）1070607

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