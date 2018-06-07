蔡總統檢閱清泉崗漢光演習 哀悼殉職飛官吳彥霆

國軍漢光34號演習實彈實兵演練7日進入第4天，總統蔡英文（右）前往台中清泉崗基地檢閱，並哀悼殉職的F-16飛官吳彥霆。圖為蔡總統5日探視慰問吳彥霆家屬。（圖取自蔡總統臉書facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者游凱翔台北7日電）總統蔡英文今天赴台中清泉崗基地檢閱國軍漢光34號演習，蔡總統除了哀悼殉職的F-16飛官吳彥霆，也強調建軍原則務必建立在「實」字，透過務實演練、確實檢討，確保國家安全。



國軍漢光34號演習實彈實兵演練今天進入第4天，並在台中清泉崗基地實施「反空（機）降作戰演練」，蔡總統出席檢閱，友邦史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）也在場觀禮。



蔡總統演訓結束後致詞表示，演習視同作戰，漢光34號演習實彈實兵演練，不僅用來驗證國軍的作戰構想，更透過從嚴、從難的演習來測試部隊戰力、落實全民國防概念。



蔡總統指出，國防的建軍原則，務必建立在「實」字，透過務實演練、後續確實的檢討修正，才能建立精實戰力，藉此確保國防安全。



蔡總統說，日前她前往蘇澳海軍基地測試海軍快速反應能力，前兩天又前往屏東九鵬基地檢視空防能量，今天來到台中清泉崗基地，了解國軍如何整合軍、民，透過三軍作戰確保基地安全。



「最近實實在在看到國軍的真實戰力，有信心國軍可以達成防衛固守、重層嚇阻的目標！」但蔡總統也說，真實的戰力除了先進的武器裝備外，最重要的還是人的因素，官兵不怕苦、不怕難、素質日益提升，並充滿保家衛國的決心、信心，才是戰力真實本質。



蔡總統說，前幾天的演訓發生一起令人悲痛的意外，國軍失去一名年輕、優秀的空軍飛行員，F-16戰機飛官吳彥霆的殉職是國家的損失，但也讓大眾了解，國軍官兵弟兄姐妹為了保家衛國，為國家社會付出很多，在此代替全體國人，向國軍表達最高敬意。



最後蔡總統也感謝所有官兵投入漢光演習的辛勞，蔡總統說，「你們的辛勞，全體國人都看到了！」國軍戰力是國家安全保證、社會繁榮基礎、民主自由價值後盾，要時時刻刻記得，國軍在、台灣就在，國軍加油，她一定全力支持國軍。（編輯：蘇志宗）1070607





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