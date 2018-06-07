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陳偉殷4.1局領先4分時仍被換 無緣勝投

發稿時間：2018/06/07 10:49

最新更新：2018/06/07 11:40

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效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷（中）7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在6比2領先時提前被換下。（圖取自FOX體育台網頁www.foxsports.com.tw）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷（中）7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在6比2領先時提前被換下。（圖取自FOX體育台網頁www.foxsports.com.tw）

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷今天先發對聖路易紅雀隊，投4.1局失2分，被敲出6支安打，在6比2領先時提前退場，因未投滿5局，不具勝投資格。

陳偉殷賽前本季出賽7場，戰績1勝3敗，防禦率6.10，前一役出戰教士隊僅投1.2局失4分，就被換下，寫下大聯盟7年生涯最短先發紀錄，今天對戰紅雀隊，第7度挑戰本季第2勝。

陳偉殷首局讓連續讓2名打者擊成滾地球出局，被第3棒馬蒂內茲 （Jose Martinez）揮出安打後，再度用滾地球拿下第3個出局數。

陳偉殷2局下遇到危機，三振莫里納（Yadier Molina）後，被吉歐可（Jedd Gyorko）掃出中外野深遠的二壘安打，再讓貝德（Harrison Bader）敲成滾地球，並故意四壞保送穆尼奧斯（Yairo Munoz），讓紅雀隊2出局、攻占一、二壘，隨後讓打者擊成滾地球，三壘手接到後踩三壘封殺。

陳偉殷3局下又遭遇亂流，讓范姆（Tommy Pham）敲安後，再度讓馬蒂內茲掃出二壘安打，失一分，隨後穩住，用飛球、滾地球，化解危機。

陳偉殷第4局一出局後，讓貝德靠著二壘安打、暴投，攻占三壘，穆尼奧斯高飛犧牲打帶有一分打點，攻下紅雀第2分。

陳偉殷第5局續投，讓打者擊成滾地球後，被敲出安打和投出保送，馬林魚決定換投。

陳偉殷此役投4.1局失2分，用91球，被敲出6支安打，送出各2次三振、保送，在球隊6比2時領先退場，因未投滿5局，不具勝投資格。

紅雀隊先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）今天面對馬林魚隊打線，3局上連續被擊出4支安打，包括狄特里希（Derek Dietrich）兩分砲，讓馬林魚隊攻下3分；馬林魚5局上攻勢再起，再靠著3支安打、一次保送以及紅雀游擊手失誤，追加3分。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070607

【砸水瓶洩憤...陳偉殷又再度提早被換下，非常不滿】五局下馬林魚以6比2領先，陳偉殷只要投完這半局就有機會拿勝投，但卻又被Mattingly提前換下場，雖然壘上有兩名跑者但馬林魚領先4分，這樣對嗎？

FOX體育台發佈於 2018年6月6日

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