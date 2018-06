超級搶十獲勝 詹詠然法網混雙首度奪冠

(中央社記者李晉緯台北7日電)台灣女將詹詠然首度在法網混雙爭冠,她和克羅埃西亞搭檔多迪格在歷經超級搶十後,以2比1擊敗對手奪冠,這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍。



詹詠然和克羅埃西亞多迪格(Ivan Dodig),是這次法網混雙第2種子,兩人今天在混雙決賽對上大會頭號種子,加拿大女將達布洛夫斯基(Gabriela Dabrowski)和克羅埃西亞選手帕維奇(Mate Pavic),爭奪冠軍。



詹詠然和多迪格首盤3度破發,先以6比1拿下後,次盤一路戰到搶七,詹詠然和多迪格一度以5比1領先,但對手連下6分,反以7比6(7比5)扳平比數。



決勝盤的超級搶十,雙方一路拉鋸,在8比8平手後,詹詠然與多迪格連下兩分,以10比8拿下決勝盤,成功奪冠。



詹詠然與瑞士女將辛吉絲(Martina Hingis)在去年的美國公開賽拿下女雙冠軍,而過去詹詠然在大滿貫賽事混雙的最佳成績,是2011年在澳網獲得的亞軍,今天拿下冠軍,是詹詠然生涯第2座大滿貫冠軍,也是首座大滿貫混雙金杯。(編輯:張芷瑄/吳協昌)1070607





