NBA總冠軍賽 勇士3連勝聽牌

發稿時間：2018/06/07 11:42
最新更新：2018/06/07 11:52
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（中央社克里夫蘭6日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天以110比102擊敗克里夫蘭騎士，拿下總冠軍賽第3戰，取得3勝0敗聽牌優勢。 勇士首戰以124比114擊敗騎士，第2戰以122比103大勝騎士，如今贏得第3戰後，再下一城就能拿下4年內第3座總冠軍。 7戰4勝制的總冠軍賽第4戰8日晚間（台灣9日上午）將繼續在騎士主場舉行。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070607
The @warriors take a 3-0 series lead! #NBAFinals pic.twitter.com/nlo1jaGQWX— NBA (@NBA) 2018年6月7日
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