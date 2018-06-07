NBA總冠軍賽 勇士3連勝聽牌

美國職籃NBA金州勇士6日以110比102擊敗克里夫蘭騎士，拿下總冠軍賽第3戰。（圖取自NBA推特twitter.com/NBA）

（中央社克里夫蘭6日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天以110比102擊敗克里夫蘭騎士，拿下總冠軍賽第3戰，取得3勝0敗聽牌優勢。



勇士首戰以124比114擊敗騎士，第2戰以122比103大勝騎士，如今贏得第3戰後，再下一城就能拿下4年內第3座總冠軍。



7戰4勝制的總冠軍賽第4戰8日晚間（台灣9日上午）將繼續在騎士主場舉行。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070607



