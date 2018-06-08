曾經一步之遙 詹詠然樂捧法網混雙冠軍

（中央社記者曾依璇巴黎7日專電）台灣網球選手詹詠然與搭檔多迪格在法國網球公開賽聯手拿下混雙冠軍。兩人是首度搭檔，以前也都嘗過距離最終勝利一步之遙的滋味，這次他們目標明確、打法強勢，也如願奪冠。



詹詠然與克羅埃西亞籍搭檔多迪格（Ivan Dodig），今天在法網混雙決賽擊敗克羅埃西亞籍選手帕維奇（Mate Pavic）與加拿大籍選手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），歷經一個半小時激戰，順利奪冠。



詹詠然與多迪格第一次搭配，就在法網混雙賽事勝出，相當不易，且這對兩人各自來說，都是第一次在法網抱回混雙冠軍盃。



多迪格在賽後記者會中說，這場比賽裡的每一分都可能決定勝負，因此他們為了每一分奮戰到底，很高興最終取得勝利。



詹詠然賽後於媒體中心接受中央社記者訪問時表示，她與多迪格分別都有過打進混雙決賽、最後拿到亞軍的經驗，即使獲得亞軍，心裡也會覺得「走了那麼長的路，就只差一步」。



她說，誰都希望自己的名字被刻在冠軍盃上、成為歷史，在這點上，多迪格是一個與她有過同樣經驗的搭檔，「所以我們的目標很明確，今天一下場才有辦法表現得這麼強勢」。



詹詠然去年與瑞士選手辛吉絲（Martina Hingis）聯手橫掃美國網球公開賽（US Open）等9座女雙冠軍。37歲的辛吉絲已宣布退休，詹詠然正另覓搭檔，但兩人仍有很好的私交。



辛吉絲這兩天都在場觀賽，賽前也到休息室替詹詠然打氣，兩人保持密切聯繫。



此外，詹詠然的妹妹詹皓晴與中國大陸選手楊釗煊搭配，在女雙賽事闖進4強賽，預定於台北時間8日晚間7時50分，與日本組合二宮真琴和穗積繪莉爭奪決賽資格。



詹詠然說，在紅土球場打球，不易迅速取得致勝分，雙方常要來往很多回合，消耗體力也大，對選手來說很具挑戰性，這次詹皓晴與楊釗煊打進4強，是很大的鼓舞，面對具有一定實力的對手，希望她們「放鬆去拚」。（編輯：屈享平）1070608





和台灣網球女將詹詠然聯手拿下9座女雙冠軍的辛吉絲（左），7日到法網現場為詹詠然（右）打氣，士氣大振的詹詠然也在混雙收下她個人，也是台灣選手的首座大滿貫混雙冠軍。（劉雪貞提供）中央社記者李晉緯傳真107年6月7日

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