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詹姆斯眼睛帶血挑戰NBA歷史 騎士：冠軍賽還沒結束

發稿時間：2018/06/08 11:43

最新更新：2018/06/08 13:00

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NBA總冠軍賽勇士隊3連勝「聽牌」，處於劣勢的騎士隊與首戰就被戳傷眼睛的「小皇帝」詹姆斯一致堅信，比賽還有得打。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）NBA總冠軍賽勇士隊3連勝「聽牌」，處於劣勢的騎士隊與首戰就被戳傷眼睛的「小皇帝」詹姆斯一致堅信，比賽還有得打。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）

（中央社克里夫蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA史上，從來沒有人能在總冠軍賽0比3逆轉奪冠。克里夫蘭騎士面對這樣的殘酷事實，包括眼睛帶血的「小皇帝」詹姆斯一致堅信，比賽還有得打。

7戰4勝制的NBA總冠軍賽第4戰將在台灣時間明天上午9時於克里夫蘭騎士主場舉行，目前金州勇士3連勝取得「聽牌」優勢。

回顧NBA總冠軍賽，上一次有球隊4連敗出局是2007年，聖安東尼奧馬刺4比0橫掃克里夫蘭騎士。去年金州勇士同樣以3連勝把騎士逼入淘汰邊緣，後來勇士輸掉第4戰，最終4比1封王。

2年前，騎士締造了NBA總冠軍賽史上最漂亮的逆轉勝，史無前例在1比3落後的情況下，把戰線拉到第7戰後擊敗勇士。如今騎士要付出更多心血，才能再度打敗勇士。

後衛胡德（Rodney Hood）說：「我們無論如何都不覺得總冠軍賽已經結束了。現在的情形是：贏球，不然就回家。整個球季的成敗懸在一線之間。上場就是要用盡全力。」

詹姆斯（LeBron James）首戰轟下51分、第3戰繳出大三元，他在首戰遭葛林（Draymond Green）戳到眼睛，現在還帶著血。

詹姆斯說：「這是戰爭中留下的傷疤。打仗的時候偶爾會發生在你身上。你會受一點傷。但這不會阻礙我繼續備戰。」

後衛希爾（George Hill）說：「我不會注意紀錄的東西。我們還是一支韌性十足的隊伍。休息室裡每一個人都仍渴望一戰。但我們不去看歷史。歷史沒有任何意義。是我們讓自己陷於這樣的困境，現在我們要自己脫困。」

儘管處於劣勢，騎士後衛史密斯（J.R. Smith）說：「對於一支0比3落後的球隊，每個人看起來都還是處於歡樂氣氛。樂觀看待我們的機會，這是好現象。」

史密斯說：「每個人都經歷過難關。大家也都理解會遇上多大風險、我們處於什麼地步。所以能夠看到每個人進來球場、相互溝通、面帶微笑、講笑話，這是很棒的事。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070608

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