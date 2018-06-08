拜耳孟山都終合體 成為農業化學巨擘

德國化學及製藥公司拜耳宣布收購孟山都近2年後，7日終於完成收購案。（圖取自孟山都臉書facebook.com/MonsantoCo）

（中央社美因河畔法蘭克福7日綜合外電報導）德國化學及製藥公司拜耳宣布收購孟山都近2年後，今天終於完成這起規模630億美元（約新台幣1兆8882億元）收購案，打造出一家農業化學巨擘，但受到環保人士抨擊。



法新社報導，拜耳（Bayer）執行長鮑曼（Werner Baumann）在聲明中表示：「我們將身處更佳位置，以永續方式，協助全球農民種植出更健康、更負擔得起的糧食。」



拜耳將立即支付孟山都（Monsanto）股東每股128美元。



不過，雙方合併作業必須等到拜耳將現有的種子和殺蟲劑事業，讓售予對手巴斯夫集團（BASF）後，才得以展開。這是拜耳在和美國及歐盟負責競爭事務當局冗長協商後同意做出的讓步。



拜耳高層這場大賭注，著眼於地球人口預估將在2050年達到100億，意味著必須在同樣的可耕種面積下，種植更多的糧食。



他們表示，這個目標可以透過科技來達成，但這些包括基因改造種子的技術，遭到環保組織和政治人物的反對。



拜耳執行長鮑曼承諾，拜耳和孟山都聯姻將替股東創造龐大的價值，他說：「我們的永續目標和財務目標，對我們來說，一樣重要。」



拜耳已經表示，併購孟山都後，將捨棄這家極具爭議性美國種子及農藥生產商的公司名稱。



拜耳聲明說：「拜耳將是公司的名稱，孟山都則將成為不存在的公司。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070608





Today Bayer successfully completed its acquisition of Monsanto. We could not be more excited about this important... 由 Monsanto Company 發佈於 2018年6月7日





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