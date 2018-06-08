/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

拜耳孟山都終合體 成為農業化學巨擘

發稿時間：2018/06/08 13:31

最新更新：2018/06/08 13:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
德國化學及製藥公司拜耳宣布收購孟山都近2年後，7日終於完成收購案。（圖取自孟山都臉書facebook.com/MonsantoCo）德國化學及製藥公司拜耳宣布收購孟山都近2年後，7日終於完成收購案。（圖取自孟山都臉書facebook.com/MonsantoCo）

（中央社美因河畔法蘭克福7日綜合外電報導）德國化學及製藥公司拜耳宣布收購孟山都近2年後，今天終於完成這起規模630億美元（約新台幣1兆8882億元）收購案，打造出一家農業化學巨擘，但受到環保人士抨擊。

法新社報導，拜耳（Bayer）執行長鮑曼（Werner Baumann）在聲明中表示：「我們將身處更佳位置，以永續方式，協助全球農民種植出更健康、更負擔得起的糧食。」

拜耳將立即支付孟山都（Monsanto）股東每股128美元。

不過，雙方合併作業必須等到拜耳將現有的種子和殺蟲劑事業，讓售予對手巴斯夫集團（BASF）後，才得以展開。這是拜耳在和美國及歐盟負責競爭事務當局冗長協商後同意做出的讓步。

拜耳高層這場大賭注，著眼於地球人口預估將在2050年達到100億，意味著必須在同樣的可耕種面積下，種植更多的糧食。

他們表示，這個目標可以透過科技來達成，但這些包括基因改造種子的技術，遭到環保組織和政治人物的反對。

拜耳執行長鮑曼承諾，拜耳和孟山都聯姻將替股東創造龐大的價值，他說：「我們的永續目標和財務目標，對我們來說，一樣重要。」

拜耳已經表示，併購孟山都後，將捨棄這家極具爭議性美國種子及農藥生產商的公司名稱。

拜耳聲明說：「拜耳將是公司的名稱，孟山都則將成為不存在的公司。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070608

Today Bayer successfully completed its acquisition of Monsanto. We could not be more excited about this important...

Monsanto Company 發佈於 2018年6月7日



延伸閱讀》拜耳併孟山都 歐盟點頭背後有條件

延伸閱讀》拜耳吞下孟山都 化工大廠巴斯夫漁翁得利

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP