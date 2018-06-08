/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： FII會考成績詹詠然傅達仁
>rss

用電量刷新歷年6月紀錄 下週降溫估紓緩

發稿時間：2018/06/08 16:29

最新更新：2018/06/08 16:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
8日全台氣溫偏高，用電量再次刷新歷年6月紀錄。（中央社檔案照片）8日全台氣溫偏高，用電量再次刷新歷年6月紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北8日電）今天全台氣溫偏高，用電量再次刷新歷年6月紀錄，台電表示，氣象局預估熱擾動下週將帶來雲層，可望降溫，預估下週平日用電負載將較本週低，約在3490至3560萬瓩左右。

台電表示，今天最高用電量在下午1時51分達到3610.2萬瓩，創6月歷史用電新高，今年用電量第4高，備轉容量率6.03%，接近供電警戒橘燈6%門檻。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，今天全台高溫，加上午後雷陣雨較昨天少，尖峰負載與預估的3600萬瓩差不多。不過，鄭有財指出，中央氣象局預估，下週熱擾動雲層會影響台灣，有助降溫，台電目前預估下週一至五尖峰負載在3490至3560萬瓩左右，備轉容量率估可維持在6%以上。

核二2號機今天凌晨開始併聯發電，但仍要進行相關調校測試，最快下週才能滿載馳援，目前發電量約為7.4萬瓩，僅影響備轉容量率約0.02%。

根據台電資料，今年用電量前10高紀錄分別為5月30日3677.14萬瓩、5月31日3671.31萬瓩、5月29日3632.86萬瓩、6月8日3610.2萬瓩、5月28日3600.65萬瓩、6月6日3580.2萬瓩、6月7日3570.19萬瓩、6月5日3530.2萬瓩、5月18日3506.1萬瓩、5月25日3502.25萬瓩。（編輯：林興盟）1070608

延伸閱讀》跳電事故頻傳 台電董座擔憂系統性問題

延伸閱讀》夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

延伸閱讀》「小地方省下大用電」省電達人省錢撇步大公開

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 用電量供電台電
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP