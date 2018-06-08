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漢光34號演習結束 國防部：各科目均達標

發稿時間：2018/06/08 21:07

最新更新：2018/06/08 22:40

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國軍「漢光34號演習」8日最後一天實兵推演，國防部長嚴德發（圖）與各戰略單位進行視訊講話，肯定官兵表現，各項科目均能達到規劃目標。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年6月8日國軍「漢光34號演習」8日最後一天實兵推演，國防部長嚴德發（圖）與各戰略單位進行視訊講話，肯定官兵表現，各項科目均能達到規劃目標。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年6月8日

（中央社記者劉麗榮台北8日電）國軍漢光34號演習今天結束，國防部長嚴德發與各戰略單位透過視訊，代表總統蔡英文對各單位參演官兵的表現表示嘉勉，並肯定這次演習各項科目均能達到規劃目標。

國軍4日至8日進行漢光實彈實兵演練，國軍扮演紅、藍兩軍模擬對抗，演習特點包括「仿真實戰作為」、「整合全民動力」、「強化後備戰力」、「指管通信中斷備援」及「結合萬安演習」。

今天是最後一天實兵演練，嚴德發中午於衡山指揮所，與各戰略單位主官視訊，聽取簡報，提醒各單位落實裝備清點、機密資料維護及離營宣教等工作，並肯定此次演習各項科目均能達到規劃目標，成功展現國軍具有防衛固守，重層嚇阻，濱海決勝，灘岸殲敵的能力，足以盡到保國衛民守護家園的責任。

嚴德發也代表蔡總統對各單位參演官兵的表現，表示肯定與嘉勉，並宣布漢光34號演習結束。

嚴德發談到，在這次演習期間，空軍第五聯隊吳彥霆少校的犧牲，令全體國軍官兵不捨與哀慟，各軍種也應該從風險管理的角度，審視單位內的現況，虛心檢討，如何從計畫面、執行面、督輔導面去發現問題，並徹底改善，一定要在安全的環境、周延規劃與人事物的調節下，做有效的訓練。

嚴德發說，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識跟敵情警覺，各單位應確實發揮聯合情監偵的功能，察微知著，在第一時間掌握敵軍動態及預警時間，無論敵人從哪裡來，國軍都能夠掌握，並運用所有手段，做到「看得見、聽得到、能指揮」，才能確保後續狀況處置與應變作為，達成嚇阻威脅，預防戰爭的目標。

國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為機步特遣隊戰場掃蕩。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日國軍漢光34號演習實彈實兵演練，7日在台中清泉崗基地實施「中部聯合反空（機）降作戰演練」，圖為機步特遣隊戰場掃蕩。中央社記者郭日曉攝　107年6月7日

嚴德發說，昨天在空軍清泉崗基地實施的第五作戰區反空（機）降操演，是他記憶中最成功、最好的一次，各軍種均能打破本位主義，結合民、物力的運用；他也期勉各單位應抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，從嚴、從難、從實訓練，同時完備相關民物力的編管與儲存，有效發揮聯合作戰效能與全民總體戰力。

嚴德發強調，「戰力防護」是戰力發揮的成功條件，有效保存戰力，維持生存與持續戰力，在防衛作戰中是相當重要的工作，各單位應配合在戰備週（月）積極從事戰場經營，提升指管通聯能量，思考如何持續籌建不對稱戰力，在既有基礎上尋求進步，發揮以小搏大，以寡擊眾的精實戰力。

漢光演習第一天，傳出空軍花蓮基地一架F-16單座戰機失聯，駕駛吳彥霆少校在執行演習任務時，於新北市五分山失事殉職。（編輯：林興盟）1070608

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