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核二2號機8日凌晨併聯 已發電約7.4萬瓩

發稿時間：2018/06/08 10:41

最新更新：2018/06/08 10:52

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核二2號機5日正式起動測試，已在8日凌晨1時35分併聯。圖為核二廠外觀。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）核二2號機5日正式起動測試，已在8日凌晨1時35分併聯。圖為核二廠外觀。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者廖禹揚台北8日電）核二2號機5日正式起動測試，台電表示已在今天凌晨1時35分併聯，後續將繼續進行測試，至少須一週才能達到滿載，屆時將能挹注備轉容量率約2.7%。

核二2號機裝置容量為98.5萬瓩，併聯升載期間發電量都會計入供電系統，台電預估今天裝置容量比最高可達10%到20%，根據台電網站更新資訊，目前裝置容量比已近7.5%，約7.4萬瓩。

核二2號機5日傍晚正式起動、進入測試運轉階段，由於核二2號機先前因蒸汽旁通壓力控制系統引起安全停機，台電董事長楊偉甫今天受訪強調，這次再起動「安全是最重要的」，測試過程由原廠設計技師全程駐廠調校，確保這次再起動可安全達到目標，而依目前進度順利推進狀況來看，有信心可以順利完成。

楊偉甫說，核二2號機滿載後約能增加2.7%備轉容量率，對供電穩定大有幫助。

由於核二2號機供電能力尚不穩定，台電調度單位尚未將其納入供電預測，將視實際發電量統計。（編輯：林淑媛）1070608

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