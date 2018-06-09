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大谷翔平手肘韌帶受傷 至少缺陣3週

發稿時間：2018/06/09 08:28

最新更新：2018/06/09 08:46

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美國職棒MLB洛杉磯天使隊宣布，日本球星大谷翔平手肘韌帶受傷，7日已經在洛杉磯接受高濃度血小板血漿以及幹細胞治療，3週無法出賽。（檔案照片／共同社提供）美國職棒MLB洛杉磯天使隊宣布，日本球星大谷翔平手肘韌帶受傷，7日已經在洛杉磯接受高濃度血小板血漿以及幹細胞治療，3週無法出賽。（檔案照片／共同社提供）

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國職棒MLB本季掀起「二刀流」話題的日本球星大谷翔平傳出受傷消息。洛杉磯天使隊今天宣布，大谷翔平手肘韌帶受傷，3週無法出賽。

天使隊宣布，大谷翔平的尺骨副韌帶（UCL）受到2級損傷，昨天已經在洛杉磯接受高濃度血小板血漿（PRP）以及幹細胞治療。

天使隊在聲明中表示：「他將在3週內重新評估傷勢，球隊到時候會再宣布他的照護計畫。」

法新社報導，投手的手肘尺骨副韌帶受傷經常面臨韌帶置換手術（俗稱Tommy John）治療，需要更長的復健期。

23歲、來自日本的大谷翔平是繼棒壇傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）之後，美國職棒一個世紀以來再度有球員在球季中全職兼任投手與打擊者兩種角色。

大谷翔平目前9次先發投球，戰績4勝1敗，另外共34場比賽擔任打者，打擊率2成89。

今天賽前，天使隊戰績35勝28敗，在美聯西區落後西雅圖水手和休士頓太空人。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070609

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