台灣農技團教種水果 聖多美農民脫貧買房

曾任海地大使6年的黃再求說，海地2010年大地震時許多建築全倒，死傷近30萬人；台灣興建一座可容納130戶的「希望村」，讓災民居住，提供職業訓練、教導農耕技術。圖為海地小男孩手拿台灣農耕團在台灣希望村所種的玉米。（中央社檔案照片）

德不孤必有鄰專題7（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北9日電）「台灣給我們希望」，這是海地媒體報導台灣農業援助計畫時下的新聞標題；資深外交官說，過去親眼見證聖多美貧農，因種植台灣水果脫貧，買車、買房，是他最感動的一刻。



農援也建立了國家之間深刻的情誼。派駐聖多美普林西比長達近14年的外交部參事回部辦事張崇哲回憶，西元2016年12月21日台灣與聖多美斷交當天，很多聖多美民眾跑到中華民國大使館放聲大哭，還有一位聖多美政要曾對他說，政府決定轉向北京，但「人民都站在你們這邊」。



布吉納法索5月24日再次與台灣斷交後，引發外界對於台灣援外計畫的質疑。但是看在派駐邦交國多年的外交官眼裡，台灣提供的醫療、農業、電力與基礎建設等援助，不僅大幅改善當地人生活，也擦亮台灣在國際上的招牌。



台灣在聖多美推動的果樹計畫，就讓農民擺脫貧窮。張崇哲說，聖多美土地非常肥沃，但是當地民眾不懂管理與農耕技術，導致收成不佳。台灣農技專家教導農民種植台灣的芭樂、棗子、蓮霧等水果。





聖多美普林西比農民菲利浦（Filipe）學會種植台灣芭樂後，收入大幅提高，開始買車、買房，生活大為改善，讓派駐聖多美14年的外交官張崇哲相當感動。（張崇哲提供）中央社記者顧荃傳真 107年6月9日

圖為2002年，總統陳水扁訪聖多美普林西比時，當地民眾騎腳踏車載農產品，向觀禮台上的陳水扁展示兩國農業技術交流成果。（中央社檔案照片）

張崇哲說，他印象最深的例子，是一戶原本生活貧困的農家學會種植台灣芭樂後，因為果子香甜好吃大受歡迎，收入大幅提高，開始買車、買房；狀況最好的時候，這位農民月收入可以達到將近1000美元，是當地一般公務員月薪的10倍以上。



張崇哲回憶，斷交當天，很多當地人知道台灣駐在當地的工作人員要離開了，跑到大使館放聲大哭，他面臨斷交撤館有關的問題，反而還要設法安慰這些民眾。



曾擔任駐海地大使6年的黃再求也說，台灣在海地南部最大城萊凱（Les Cayes）進行稻米五穀雜糧計畫，在1200公頃的農地上試種，改良稻米、玉米、青豆等農作物，並教導農民農業技術、發展灌溉系統等。



黃再求表示，由於該計畫已在當地進行多年，台灣方面一度考慮轉往海地其他地方實施農業計畫，但當地農民拜託他們留下，媒體並針對這項農業援助計畫大幅報導，標題寫著「台灣給我們希望」；農民提到「台灣」，都是用力比著大拇指稱讚。





海地2010年發生嚴重的大地震，辦公大樓全倒，死傷近30萬人；台灣興建一座可容納130戶的「希望村」，讓災民居住，海地畫家畫下希望村全景，送給駐海地大使館。（黃再求提供）中央社記者顧荃傳真 107年6月9日

台灣在海地南部最大城萊凱（Les Cayes）進行稻米五穀雜糧計畫，教導農民技術、提升產量，海地最大日報新聞人報（Le Nouvelliste）2016年12月9日以「台灣計畫再度給予農民希望」為標題大篇幅報導。（黃再求提供）中央社記者顧荃傳真 107年6月9日

他說，海地2010年1月發生大地震時，許多辦公大樓全倒，死傷近30萬人；台灣興建一座可容納130戶的「希望村」，讓災民居住，提供職業訓練、教導農耕技術，也有學校、醫療、灌溉系統等設施。黃再求說，當年他到希望村探望時，居民都圍著他道謝說，「如果沒有台灣，現在還找不到地方住」。



在西非的塞內加爾，台灣曾經讓稻米生產量翻了至少3倍。



1996年到2002年間擔任駐塞內加爾大使的退休外交官杜筑生說，塞國稻米品質不佳、產量也不足，不過，當台灣農技專家到塞內加爾南部，教導農民改善耕作環境後，原本一公頃只能生產800公斤到1200公斤的農地，產量增加到一公頃3500公斤到4500公斤。



他說，當時台灣農技專家走在路上，「農民把他們當成神一樣地看待」。



讓杜筑生印象最為深刻的一件事，是有一次他到法國度假，在火車上有人認出他是中華民國駐塞內加爾的大使，特別留了一張感謝的紙條給他。紙條上寫著：「要藉這個機會機感謝中華民國政府的幫助，讓我們老百姓的生活獲得大幅度改善。」



可惜的是，台灣對塞內加爾的援助計畫，隨著塞內加爾與中華民國在2005年10月25日斷交而終止。台灣農技團離開後，杜筑生說，他聽到塞內加爾農業生產開始變差的消息。



台灣醫療團同樣聲名遠播。張崇哲說，聖多美原本瘧疾盛行，罹患率高達50%以上，孩童易夭折，因此聖多美過去要等到孩子長到5歲以上，才給他們取名字。





聖多美普林西比原本瘧疾盛行，罹患率高達50%以上，幼童容易早夭，孩子要到5歲以後才命名。台灣從2003年起成立瘧疾防治計畫小組顧問團，成功將罹患率降低至3%，圖為台灣協助聖多美幼童進行瘧疾篩檢。（張崇哲提供）中央社記者顧荃傳真 107年6月9日

張崇哲表示，台灣2003年在當地成立瘧疾防治計畫小組顧問團，協助這個島國進行病媒蚊防治和噴藥等工作，在2016年12月斷交前，已成功讓聖多美瘧疾罹患率降到3%；然而斷交後，撤出顧問團與醫療團，聖多美的瘧疾疫情又轉趨嚴重。他感嘆說，依原本進度，只要「再給我們3、5年，就可以完全撲滅瘧疾了」。



台灣在農業、醫療及基礎建設方面對友邦的協助，對邦交國形成具體的貢獻，但是最直接的回饋，還是來自老百姓滿滿的感謝。



從2006年到2009年擔任駐史瓦濟蘭（現已改稱史瓦帝尼）大使的趙麟回憶，派駐史國期間，有次他到速食餐廳吃午餐，有幾位當地民眾認出他是台灣的大使，其中一位向他說，很感謝台灣醫療團的醫生將他病危的母親救活；這個人並主動與趙麟擁抱，同時落下感激的眼淚，讓趙麟也感到一陣鼻酸。他說，對台灣的駐外人員而言，有這樣的一刻，讓他們感覺所有的辛苦都沒有白費。



趙麟離任已久，目前擔任華航旗下的華夏航科國際公司董事長，但史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世本週到訪台灣，仍抽空接見趙麟，見證了台史邦誼的深厚。1070609





圖為2016年台灣駐史瓦帝尼王國醫療團到史瓦帝尼鄉下義診。（中央社檔案照片）

台灣在史瓦帝尼（以前稱為史瓦濟蘭）推動高粱育種計劃。（趙麟提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年6月9日

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