宏泰企業創辦人林堉璘辭世 享壽83歲

（中央社台北9日電）宏泰企業機構及公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金創辦人林堉璘9日上午7時在家中安詳辭世，享壽83歲。宏泰企業表示，林堉璘子孫隨侍在側，遵禮成服。



宏泰企業機構及公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金今天發布新聞，證實創辦人林堉璘於今天上午辭世。



林堉璘1936年出生於新北市蘆洲水湳，1960年代正式跨足建築業，宏泰建設1975年正式營利登記，在建築業界站穩腳步至今。



林堉璘的父親林建生育有3子5女，長子林堉琪是宏國關係企業的創辦人之一；林堉璘排行老二，創立宏泰集團；老三林榮三則是聯邦集團創辦人，3人均是台灣知名商幫「三重幫」成員。



林堉璘兄弟3人曾於1964年共同創辦宏國建設，進入建築營造業，之後兄弟各自創業發展。1975年，林堉璘創立的宏泰建設正式營運。



從1984年至1989年間，台北市進行土地重劃，林堉璘在台北市各地大量購入多筆土地，其中以信義計劃區的投資最大。從早年信義區還是稻田到隨後地價高漲，今天威秀影城、NEO19、ATT 4FUN等商用土地約逾萬坪，到如今土地資產價值難以計數，房地產界無不佩服林堉璘獵地眼光精準。



宏泰集團的宏盛建設為股票上市公司，曾興建過台北市許多著名的豪宅建案，包括大直的帝景水花園、仁愛建國南路口的宏盛帝寶，以及在忠孝東路五段的信義帝寶等；其中宏盛帝寶有6大棟，從18樓到28樓不等，坪數多為160坪到260坪，總戶數168戶，已經是台北市豪宅的指標。



林堉璘本著「取之於社會，用之於社會」的精神，萌生將財產做公益信託的念頭，並於2015年逐步將名下財產捐出信託，成立「林堉璘宏泰教育文化公益基金」，以幫助有志學子、推廣教育為核心目標，並以文化、慈善、醫療及其他社會公義為次要目的，捐助或贊助符合此公益信託目的之團體。1070609