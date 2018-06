G7峰會閉幕 誓言對抗保護主義削減貿易障礙

(中央社加拿大拉馬爾拜9日綜合外電報導)在加拿大召開的七大工業國集團(G7)高峰會今天閉幕,發表聯合聲明誓言對抗保護主義和削減貿易障礙。由於美國執意對盟邦祭出鋼鋁關稅,使得這次集會成為分裂峰會。



美國和地主國加拿大及歐洲於兩天峰會期間,不時爆發激烈爭執,峰會最終發表聯合聲明,試圖掩飾分裂。但加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)證實,他將會推動對美國祭出報復性關稅措施,回應美國對加拿大課徵鋼鋁關稅,讓試圖傳達至少表面上團結的努力顯然破功。



8頁聯合聲明也內含多項共同承諾,致力確保伊朗「絕不會尋求、發展或取得核武」以及要求俄羅斯停止破壞西方民主等。



此外,G7領袖也同意,在美國總統川普去年決定退出巴黎氣候協定後,G7間對氣候變遷議題存在分歧,進一步凸顯美國與其他6國間的分裂。



在峰會期間,川普被指控意圖破壞奠基於規範的國際秩序,但最終聲明卻強調「以規範為基礎的國際貿易體制扮演重要角色」,並承諾「持續致力對抗保護主義」。



但顯然是顧慮到川普的主張,最終聲明也承諾,將致力推動世界貿易組織(WTO)儘速改革。川普先前指責,WTO對美國而言形同「災難」。



聲明說:「我們決致力於WTO的現代化,讓它儘快更為公正,我們將竭力減少關稅障礙、非關稅障礙以及各種補貼。」



杜魯道在峰會閉幕後的記者會上坦承,與川普存在重大分歧。杜魯道說:「我們本週末從事的是,共聚一堂,挽起袖子,搞清楚我們全都能同意的共識語言。顯然,川普總統將會持續說他所說的話。」





